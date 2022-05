“Irrispettosa, cattivo gusto”. Pubblica la foto delle nozze di Luca Argentero e l’ex Myriam Catania, massacro per la vip

Simona Izzo e una foto di Luca Argentero con Myriam Catania. Polemiche a non finire piovono sulla nota attrice per quello che ha fatto nelle ultime ore. Tutti conoscono Luca Argentero. Ebbene il famoso attore nel 2009 ha sposato la nipote di Simona Izzo, Myriam Catania. Dopo sette anni, tuttavia, il matrimonio è naufragato e i due si sono separati. Luca e Myriam si sono rifatti entrambi una vita con nuovi partner.

Luca Argentero ha sposato Cristina Marino dalla quale ha avuto la piccola Nina Speranza. L’attrice e doppiatrice Myriam Catania ha invece trovato l’amore con Quentin Kammermann. I due sono diventati genitori di Jacques. Ebbene proprio nella giornata di ieri, lunedì 23 maggio, Simona Izzo ha deciso di pubblicare una foto del matrimonio di Luca e Myriam. Una mossa che le è costata tantissime critiche da parte dei follower.





Simona Izzo e la foto delle polemiche: social in rivolta

Tantissimi utenti hanno commentato negativamente la foto pubblicata da Simona Izzo con la nipote Myriam Catania e Luca Argentero. “Myriam e Luca … ma l’amore non è eterno” ha scritto la 69enne a corredo della foto scattata nel giorno del matrimonio dei due. La loro separazione ha provocato tanta sofferenza e in molti si chiedono quale sia il senso della pubblicazione della fotografia proprio ora a distanza di anni dalla fine del loro rapporto.

“Fuori luogo totale!” scrive un’utente. E poi “Indelicatissima”, “Tempi che furono, non capisco il senso di questa foto, però” e “Di pessimo gusto !!! Tra l’altro hanno altre famiglie e figli…”. “Irrispettoso e di cattivo gusto”, “A mio avviso non era il caso di pubblicare questa foto!!!!”, “Indelicata ai massimi livelli, non esiste nessuna spiegazione logica”. Insomma la maggior parte dei commenti è negativo, l’operazione nostalgia è fallita. Simona Izzo, però, non ha risposto alle critiche.

C’è anche chi insieme alla critica dà una spiegazione: “Scusa Simona Non ha senso qsta foto è una mancanza di rispetto ai partners attuali della coppia che furono anche perché hanno sofferto entrambi della separazione.. Con affetto Simona ❤️”. C’è però anche chi approva il post: “Il senso di questa foto è che per fortuna anche se un matrimonio finisce c’è sempre il rispetto per quello che è stato e si ha sempre la speranza di trovare un nuovo amore(come poi è successo). Vi state fossilizzando su una foto, molto bella, di cui sono sicura che gli interessati e i nuovi compagni guarderanno con un sorriso. Ma che siete cavernicoli?”.

