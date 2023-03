Altro momento importante al GF Vip 7. Stavolta riguarda Antonella Fiordelisi e altri concorrenti, che sono stati coinvolti dalle urla di una persona che si trovava fuori dalla casa più spiata d’Italia. Chi si trovava in giardino non ha potuto fare a meno di udire chiaramente delle parole molto precise e chiare, che hanno tirato in ballo anche Nikita Pelizon. A meno di un mese dalla fine del programma la tensione è ancora alta e quanto successo in queste ore potrebbe rendere ancora più instabile l’atmosfera.

Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi è stata molto protagonista nelle ultime ore. Durante la diretta ha organizzato uno scherzo, con l’aiuto di Signorini, fingendo di essere stata eliminata. E ha fatto scoppiare in lacrime il suo ‘fidanzato’ Edoardo Donnamaria. Poi Oriana ha svelato che i due avrebbero fatto l’amore all’interno della stanza rossa, con le luci accese, e che sono stati visti non soltanto dalla prima finalista della trasmissione, ma anche da un’altra compagna di avventura: Milena Miconi.

GF Vip 7, urla fuori dalla casa per Antonella Fiordelisi

Il contenuto della frase indirizzata alla concorrente del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi, è stato inequivocabile. E Nikita Pelizon dovrà adesso fare di tutto per smentire quella voce fuori dalla casa, che aveva l’obiettivo di mettere in guardia l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Ma non è stata solamente interessata la modella originaria di Trieste da questo gesto, bensì anche Davide Donadei. Quest’ultimo tra l’altro è fortemente a rischio eliminazione, infatti negli ultimi sondaggi è dato molto indietro rispetto agli altri coinquilini.

A riferire tutto sono stati Luca Onestini ed Edoardo Tavassi: “Hanno detto: ‘Antonella, attenta a Nikita e Davide. Lo giuro“. Poi è stata la volta di Micol Incorvaia: “Prima hanno urlato per Luca e poi hanno urlato per te”, rivolgendosi alla Fiordelisi. A quel punto è intervenuta Oriana Marzoli: “Glielo stanno dicendo solo per la clip in puntata. Anche se non sono amica di Nikita e Davide, non mi sembra giusto visto che loro sono stati con lei sempre”. E Antonella è sembrata essere molto sorpresa dall’episodio.

Luca: “hanno urlato Antonella attenta a Nikita”

Oriana: “Glielo stanno dicendo solo per la quello di ieri (la clip in puntata). Anche se non sono amica di Nikita e Davide non mi sembra giusto”



Oriana umanità più di te Nikita, ricordalo sempre. #oriele pic.twitter.com/OU39ZyfOxb — Fabiola (@Fabga22) March 7, 2023

Tanti utenti hanno gradito moltissimo la presa di posizione di Oriana, che è stata molto lucida ed onesta nel suo giudizio. Nonostante non abbia grandi rapporti con Nikita e Davide, non se l’è sentita di andare contro di loro essendo sempre stati molto amici di Antonella.