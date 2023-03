Importante novità sul GF Vip e su Alfonso Signorini. La notizia è arrivata qualche ora dopo la messa in onda della scorsa puntata del reality show, che i telespettatori hanno guardato con attenzione nella serata del 6 marzo. C’è stata una ramanzina del conduttore nei confronti dei concorrenti, che da adesso in poi rischiano di essere squalificati immediatamente se dovessero comportarsi nuovamente male. Ma nel frattempo è giunta una notizia, che cambia notevolmente i piani del padrone di casa e del programma.

A breve vi diremo tutto ciò che riguarda il futuro del GF Vip e di Alfonso Signorini, ma è anche successo qualcosa di molto importante nella mattinata del 7 marzo. Oriana Marzoli ha svelato ad altri concorrenti, col supporto di Milena Miconi, di aver assistito ad una scena di sesso tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. E il risultato per la venezuelana non è stato proprio sfavillante, infatti ha esclamato: “Troppo veloce”. E Luca Onestini non riusciva più a smettere di ridere.

GF Vip e Alfonso Signorini, arriva una notizia importante

A comunicare tutto su ciò che riguarda il GF Vip e anche Alfonso Signorini è stato il sito DavideMaggio, che ha ripreso una notizia data da loro stessi tempo fa ma che ora ha avuto uno sviluppo differente. E per correttezza di informazioni ha voluto rendere partecipe il pubblico di questo cambiamento improvviso. Si era infatti saputo che fosse ormai agli sgoccioli la collaborazione con gli studi di Cinecittà. Ma ecco servito il colpo di scena, che di botto modifica drasticamente tutta la situazione.

L’azienda che ha in gestione gli studi ha deciso di dare ancora del tempo al GF Vip, quindi non avverrà alcuno sfratto: “Il complesso di studi cinematografici romani pare abbia concesso alla casa di produzione una proroga di un anno prima dello sfratto“. Tutto fatto quindi, con la Endemol che sarebbe stata in grado di sottoscrivere un accordo anche per il PalaStudio. Una decisione importante, che salvaguarda per altri 12 mesi anche lo stesso Alfonso Signorini, il quale sarà stato molto soddisfatto una volta appreso tutto.

Questa proroga non riguarda dunque solamente la casa più spiata d’Italia, ma anche il PalaStudio e questo certamente ha tranquillizzato tutti. Ci si potrà godere con maggiore tranquillità la fine dell’attuale edizione e si potrà guardare con ottimismo anche al GF Vip 8.