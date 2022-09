“Da Amici a Striscia la Notizia”. Chi è la nuova velina mora e con chi ballerà sul bancone

Da Amici 21 a Striscia la Notizia. Questa la notizia bomba rilanciata in queste ore dal sito Dagospia e che riguarda un’ex allieva della scuola di Maria De Filippi, pronta ad esordiare come velina del tg satirico. Inaspettatamente è fuoriuscita questa indiscrezione, che ovviamente fa più che piacere al pubblico, che l’ha già apprezzata in un’altra veste ma che ora è pronto a ammirarla anche nel programma di Antonio Ricci. E lei è una ragazza della quale si è parlato molto anche per quanto riguarda il gossip.

Dunque, l’ex Amici 21 sta per sbarcare a Striscia la Notizia come velina, salvo improbabili colpi di scena dell’ultim’ora. Intanto, a condurre Striscia La Notizia, almeno nelle prime puntate previste per settembre, ci sarà una coppia inedita. Da un lato l’attore comico Alessandro Siani che già l’anno scorso aveva debuttato al fianco di Vanessa Incontrada. Dall’altra parte ci sarà un altro attore molto famoso e amatissimo dal pubblico. Ecco infatti il volto noto di Luca Argentero. L’attore, protagonista della serie Doc – Nelle tue mani, esordirà per la prima volta.





Da Amici 21 a Striscia la Notizia: la velina sarà Cosmary Fasanelli

L’inizio del tg satirico di Canale 5 è previsto per il prossimo 27 settembre, ovvero martedì sera. Un’ex Amici 21 ha convinto Striscia la Notizia a puntare su di lei come velina. Stiamo parlando ovviamente di un’ex ballerina del programma di Maria De Filippi, che dunque farà questo ulteriore salto di qualità nella sua carriera. Dovrebbero essere escluse da Striscia sia Giulia Pelagatti che Talisa Jade Ravagnani. E questa giovane danzatrice non vede l’ora sicuramente di poter iniziare questa nuova avventura tv.

Ad approdare a Striscia la Notizia dovrebbe essere Cosmary Fasanelli, che è stata fidanzata ad Amici 21 con Alex Wyse prima di iniziare un flirt con Nunzio Stancampiano. Questo l’annuncio di Giuseppe Candela del sito Dagospia: “Striscia la Notizia pesca ancora da Amici di Maria De Filippi: la ballerina Cosmary Fasanelli sarà la nuova velina. Il tg satirico di Antonio Ricci debutterà il 27 settembre con la coppia Argentero-Siani”. Staremo a vedere quando questa notizia sarà eventualmente ufficializzata. Insieme a lei dovrebbe esserci, come velina bionda, Anastasia Ronca, ex tentatrice di Temptation Island.

Cosmary Fasanelli, brindisina di 21 anni, è stata in passato concorrente di Miss Italia prima di sbarcare ad Amici 21. Inoltre, era già stata protagonista come ballerina a C’è posta per te e Tu sì que vales. Su Instagram è diventata popolarissima, visto che è seguita dalla bellezza di oltre 287mila follower.

