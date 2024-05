“Sto andando in Honduras con l’aereo privato”. Isola dei Famosi, la vip lo annuncia con una storia Instagram e chiaramente il pubblico del reality show condotto da Vladimir Luxuria impazzisce. Ma cosa sta succedendo? Andiamo con ordine, dopo le defezioni degli ultimi giorni, il reality non sta passando un ottimo periodo. Tante le eliminazioni e gli addii spontanei dei concorrenti che decidono di abbandonare in corsa al programma.

L’ultimo ad andarsene per sua scelta è Daniele Radini Tedeschi. Il critico d’arte alla fine ha deciso e ha preso questa decisione in autonomia. L’uomo tra l’altro si era già allontanato dal gioco, anche se solo per un tempo determinato. La produzione del programma aveva annunciato che avrebbe dovuto subire alcuni accertamenti medici. Poi arriva il terribile esito senza troppe spiegazioni: “L’esperienza di Daniele Radini Tedeschi a L’Isola dei Famosi si è conclusa”.







Ora chiaramente il pubblico si sta chiedendo perché Daniele Radini Tedeschi abbia deciso di lasciare l’Isola. Chiaramente adesso rimbombano quelle parole del critico dette durante la puntata in diretta di lunedì 29 aprile: “Ho deciso di venire qui in un periodo cupo della mia vita – aveva spiegato in diretta -. Ho usato il termine ‘vacanza’ perché per me è come una sbornia. Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore della mia vita reale”.

E ancora: “Spero che si concluda al più presto questa esperienza per poter tornare al mio dolore. È semplicemente questo. Io sono un vinto e tornerò a essere un vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore”. Adesso il cast è in difficoltà e in attesa di nuovi naufraghi, sembra che anche un vip d’eccezione sia pronta ad andare in Honduras.

Parliamo dell’opinionista del programma Sonia Bruganelli. In una storia su Instagram, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha annunciato che sta andando proprio lì col suo jet privato. Ma cosa sta andando a fare? Si tratta di una vacanza privata con la famiglia? Oppure il disperato gesto della produzione per cercare di far restare i naufraghi rimasti. Serve una spinta a quest’Isola 2024, sarà proprio Sonia a dargliela? Staremo a vedere.

