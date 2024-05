Isola dei Famosi, come la scorsa anche questa settimana è saltato l’appuntamento del giovedì ma le notizie dall’Honduras continuano ad arrivare e sono tutt’altro che confortanti. Dopo l’addio di Pietro Fanelli, quello di Daniele Radini Tedeschi, che qualche giorno fa si era già allontanato dal gruppo per accertamenti medici. Nelle scorse ore, poi, l’annuncio ufficiale della produzione sul critico d’arte, per cui la sua esperienza sull’Isola “si è conclusa”. I motivi del ritiro?

Non sono stati resi noti, ma nella diretta di lunedì scorso l’ormai ex naufrago aveva spiegato di aver “deciso di venire qui in un periodo cupo della mia vita. Ho usato il termine vacanza perché per me è come una sbornia. Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore della mia vita reale. Spero che si concluda al più presto questa esperienza per poter tornare al mio dolore. È semplicemente questo. Io sono un vinto che tornerò a essere un vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore”.

Isola, “due volti noti hanno detto no”

Insomma, dopo la richiesta di Vladimir Luxuria ai naufraghi di non ritirarsi sembra che stia accadendo tutto il contrario. Ricordiamo che oltre a Pietro e Daniele hanno lasciato la playa Peppe Di Napoli, Francesca Bergesio e Tonia Romano per infortunio e Francesco Benigno, squalificato in seguito alle minacce rivolte a Artur Dainese. È quindi ovvio che si stiano cercando altri concorrenti.

E pare che la produzione di recente pare abbia contattato anche due personaggi molto noti sul web, come racconta Gabriele Parpiglia nel programma password su RTL ma avrebbero detto di no: “Oggi devo dire una roba veloce su L’Isola dei Famosi. Nel programma c’è stato un quinto ritirato, però hanno proposto a due personaggi di partire come naufraghi de L’Isola dei Famosi. Posso già dire che entrambi hanno rifiutato. I nomi li facciamo per la prima volta qui in radio a RTL 102.5”.

“Il primo è il mago napoletano di TikTok Jey Lillo e la seconda è la famosa blogger Giorgia Crivello – ha continuato Parpiglia – Devo dire che sarebbero state entrambe delle belle scelte, però la verità è che hanno già rifiutato di partire“. Anche Vera Gemma, ha fatto sapere Alberto Dandolo su Dagospia avrebbe ricevuto e rifiutato la proposta di entrare nel cast.