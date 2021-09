“Ma lei… Sul serio?!”. Ilary Blasi torna in tv e finisce massacrata. Entra, la guardano ed è subito valanga di commenti

Durante la serata del 16 settembre è ufficialmente iniziato il nuovo programma di Ilary Blasi: Star in the star. Siamo su canale 5 e le aspettative erano altissime. Ma qualcosa è andato storto. Il motivo? Per certi versi ricorda due programmi di Rai Uno: Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. Le forti somiglianze tra i tre show ha dato il via ad una serie di critiche e polemiche che si sono amplificate dopo la prima puntata. C’è chi ritiene Star in the star la brutta copia dei programmi di Carlo Conti e Milly Carlucci e chi invece apprezza questa ventata di novità sul Canale 5.

Punta di diamante da non sottovalutare la conduzione: c’è Ilary Blasi al timone ed è l’unico aspetto che nessuno ha criticato. Ilary si è messa alla prova come ballerina e ha subito regalato allo spettacolo la sua ventata di simpatia, vivacità e allegria. “Ilary pazzesca come sempre!”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Ilary sei una dea”, ha scritto qualcun altro. Molti, invece, non hanno sopportato qualcosa di ‘rivisto’.

“È la brutta copia!”, è stato il commento generale sui social: “Trasmissione insopportabile, noiosa, lenta, giudici insulti e presentatrice che si crede la Carrà”. C’è chi invece ha preso le difese di Star in the star di Ilary Blasi: “Mediaset può anche essere accusata di copiare i format della Rai ma la sua capacità di trasformarli e renderli così vivi e moderni è semplicemente unica!”.





Poi qualcuno ha detto: “Cinque minuti di questo programma hanno già asfaltato quei mortori del cantante mascherato e tale e quale”. Tra i tanti telespettatori della prima puntata di Star in the star pure Valerio Scanu, che ha condiviso sul suo account Twitter diversi messaggi. L’ex vincitore di Amici si è lasciato sfuggire alcune considerazioni non proprio positive sul programma di Ilary Blasi: “Voci delle star registrate”.

E ancora: “Bisogna muovere la bocca quando si fa il playback. Cioè, boh”. Il cantante sardo ha criticato alcuni concorrenti di Star in the star che si sono esibiti senza muovere la bocca durante il playback. Scanu conosce bene il meccanismo di questi format: in passato ha partecipato sia a Tale e Quale Show sia a Il Cantante Mascherato, ma non al nuovo programma di Ilary Blasi. Si sarà risentito perché nessuno lo ha invitato?