Star in the star è il nuovo programma di Canale 5 che sbarca in televisione dal prossimo giovedì 16 settembre 2021, ovviamente in prima serata. Alla conduzione del nuovo programma ci sarà Ilary Blasi, che torna sul piccolo schermo dopo l’avventura dell’Isola dei Famosi.

Il format è una delle novità del nuovo palinsesto televisivo targato Mediaset. Un programma, una sorta di talent musicale, che offre la possibilità ai concorrenti famosi in gara di trasformarsi in delle vere e proprie leggende della musica italiana e internazionale mostrandosi in incognito dopo una lunga seduta di make up e allenamento di un vocal coach.

Ilary Blasi, modificato lo spot di Star in the star

La giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci e il pubblico in studio dovranno capire chi si cela dietro il travestimento, tra questi ci saranno Michael Jackson, Elton John, Madonna, Claudio Baglioni, Mina, Zucchero e Lady Gaga. Le altre 3 (i concorrenti sono dieci in totale) al momento sono ancora top secret. Insomma dalle premesse lo show promette bene e Ilary Blasi è pronta a dare il suo tocco personale.





“Non mi soffermo mai molto sui numeri anche se sono importanti, perché se porti i risultati vai avanti e fai felice l’azienda. Mi piace l’idea di portare l’allegria nelle case, di fare una cosa che mi diverte e in cui credo”, aveva detto in un’intervista, rilasciata subito dopo l’Isola 2021. Il set di Star in the Star è già al lavoro, Ilary è più carica che mai e pronta a mettersi in gioco.

Come riporta il sito Biccy.it, dopo l’uscita del promo la conduttrice è stata criticata per una forte somiglianza tra il suo programma e il Cantante Mascherato e per il claim, identico a quello della trasmissione condotta da Milly Carlucci: “Chi si nasconde dietro la maschera?”. Così la conduttrice e Mediaset sono corsi ai ripari e hanno lanciato un nuovo promo in cui la frase è stata censurata.