Una vera e propria bufera sta scoppiando in queste ore su Helena. Dopo il Grande Fratello c’erano già state segnalazioni sul conto di Zeudi, ma ora pure la modella brasiliana è finita nel mirino. E adesso sarebbe partita una sorta di indagine da parte di un giornalista per accertarsi di tutto.

Ci sarebbero infatti situazioni non regolari su Helena, anche se non sappiamo ancora cosa sia realmente successo. Al termine del Grande Fratello, si è scoperto qualcosa che non sta facendo assolutamente bene alla sudamericana, che ora rischia di finire in un mare di polemiche.

Helena, bufera dopo il Grande Fratello: cosa si è scoperto

A Gabriele Parpiglia è stato scritto a proposito di Helena e di quanto accaduto dopo il Grande Fratello: “Perché non vai ad indagare su questo? Uno in bella vista che ha Helena sul suo Instagram, l’altro aperto dalle sue ‘fan’ che le hanno dato quattro spiccioli”. Dunque, ci sarebbero polemiche anche sulla Prestes.

Infatti, sarebbe stata aperta una raccolta fondi dai fan anche per Helena, cosa che aveva già fatto arrabbiare quando si era saputa la stessa cosa su Zeudi. Parpiglia ha risposto così a chi lo stava attaccando: “Uno solo sono! Indago su tutto”. Quindi, a breve dovremmo avere maggiori informazioni.

Uno solo sono! Indago su tutto https://t.co/nBqr3gSw7f — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) April 7, 2025

Non sappiamo se Helena sia al corrente di questo, ma certamente riusciremo a capirne di più nel prossimo futuro.