Una raccolta fondi a favore di Zeudi Di Palma, concorrente del Grande Fratello arrivata quinta in finale, ha sollevato numerose polemiche nei giorni scorsi. L’iniziativa, promossa dai fan della giovane, ha raccolto oltre 50mila euro, ma ha suscitato una serie di reazioni negative, tra cui quella di Alfonso Signorini, conduttore del reality show, che ha pubblicamente espresso il suo disappunto per la raccolta.

Alfonso Signorini ha spiegato che i concorrenti del Grande Fratello ricevono una retribuzione per la partecipazione al programma e che nessuno di loro dovrebbe essere oggetto di una raccolta fondi, soprattutto considerando che si tratta di una trasmissione di intrattenimento che garantisce compensi ai suoi partecipanti. La polemica ha attirato anche l’attenzione di altri personaggi noti, tra cui il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha utilizzato i suoi canali social per approfondire l’argomento, cercando di capire come mai fosse stata attivata una simile iniziativa per Zeudi.

Grande Fratello, Parpiglia chiama Zeudi per la raccolta fondi: la sua reazione

Gabriele Parpiglia ha interpellato direttamente Zeudi Di Palma, chiedendole chiarimenti sulla raccolta fondi e sollevando la questione della legittimità dell’iniziativa. La reazione di Zeudi, però, ha sorpreso il giornalista, perché dopo aver tentennato dicendo di non avere tempo e di essere occupata, ha chiesto a Parpiglia di chiamare la sua manager, che nel frattempo stava chiamando il giornalista sul suo cellulare.

Nel filmato della trasmissione 100X100 Parpiglia, programma in onda su Studio 100 condotta dal giornalista, si sente una parte della conversazione tra Parpiglia e Zeudi. “Scusa, sto facendo una cosa lavorativa, puoi sentire però Carmen che è la mia manager. La raccolta fondi? Scusa, devi sentire la manager, io non so nulla”. “E, ma se fai così…”, ha commentato il giornalista alle parole dell’ex Gf che poi ha chiuso la chiamata.

Il giornalista ha così chiamato la manager per fissare un’intervista con Zeudi, ma anche questa richiesta è caduta nel vuoto. “Zeudi non può fare interviste fin quando non le scade il contratto con Endemol. La raccolta fondi? Ancora non sappiamo niente, non abbiamo i soldi”, ha risposto la manager dell’ex concorrente del Grande Fratello.

La vicenda ha scatenato una vera e prorpia bufera mediatica, considerando il fatto che i concorrenti del Grande Fratello hanno ricevuto dei soldi per partecipare al programma, senza contate che hanno anche raggiunto la fama proprio grazie al programma. Sul caso, su richiesta di Gabriele Parpiglia, si è espresso anche il Codacons che ha puntualizzato: “Per definizione le raccolte fondi sono finalizzate alla beneficenza, questa è la loro destinazione. Non si possono fare raccolte fondi per risarcire i danni della mancata vittoria, ma non c’è un’irregolarità, non è illegale. Può però GoFoundMe bloccare la raccolta fondi dicendo che non serve per aiutare nessuno”, ha risposto il portavoce del Codacons.