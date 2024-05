Ad Amici 23, a pochi giorni dalla finale, Sarah Toscano si è commossa perché ha vissuto uno dei momenti più belli in assoluto. Attendeva tutto questo da ben otto mesi e alla fine inaspettatamente è accaduto qualcosa che non dimenticherà mai. La produzione ha convocato in studio l’allieva, che era stata invitata ad allenarsi per un’esibizione da portare in scena.

Invece non le avevano raccontato tutta la verità proprio per farle questa splendida sorpresa. Ad Amici 23 Sarah Toscano, quando ha capito ciò che le stava succedendo, si è emozionata tantissimo. E c’è anche stata una grande esultanza. Non ha potuto far altro che ringraziare il talent show di Maria De Filippi per averle reso la giornata indimenticabile.

Amici 23, Sarah Toscano riceve una meravigliosa sorpresa

Quando nello studio di Amici 23 Sarah Toscano ha capito tutto, ha sfiorato davvero le lacrime. Si è trattato di un vero e proprio regalo della produzione per caricarla a dovere in vista della finalissima. Davanti alla cantante si sono palesate delle persone fondamentali per la sua vita personale, che le hanno permesso di essere chi è lei oggi. E che la amano profondamente.

Ad incontrare Sarah è stata innanzitutto sua nonna, che le ha detto: “Ho sempre creduto in te e ci credo ancora. Ma non credere che sia venuta qua da sola”. Infatti, poco dopo è entrata tutta la famiglia dell’allieva di Amici: mamma, papà e fratello. Quando ha visto quest’ultimo, che si chiama Lorenzo, lei ha deciso di saltargli in braccio per la gioia. Ha dato un bell’abbraccio alla madre e poi il padre l’ha salutata subito dopo.

Il papà l’ha salutata così: “Ciao patatona, bella la mia Sarotta”. Sarah ha commentato: “Non me l’aspettavo proprio, mi avevano detto che dovevo fare staging”. Quindi, otto mesi dopo ha riabbracciato i suoi familiari prima della finale che la vede in corsa per la vittoria.