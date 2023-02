Antonino Spinalbese ha festeggiato il suo compleanno nella casa del GF Vip. L’hair stylist ha compiuto 28 anni e tutti i suoi compagni d’avventura gli hanno fatto gli auguri. Tutti i concorrenti hanno scritto dei bigliettini di auguri per l’ex di Belen Rodriguez. Il GF lo ha chiamato in confessionale allo scoccare della mezzanotte, mentre i suoi compagni d’avventura si agghindavano con ghirlande floreali e trombette. Appena è uscito lo hanno accolto in questo modo e tutti lo hanno abbracciato e baciato.

È arrivata anche la stretta di mano da parte di Luca Onestini: i due si sopportano poco, ma l’ex tronista ha per qualche minuto messo da parte le incomprensioni e ha ugualmente fatto gli auguri ad Antonino Spinalbese. “Odio la finzione, non apprezzo però grazie. Sono sincero, non è che non è carina come cosa, io personalmente non amo queste cose. Le trovo finte”, è la replica piccata del festeggiato che ha decisamente spiazzato Onestini.

GF Vip, il regalo di Giaele De Donà ad Antonino Spinalbese

Il regalo più bello per Antonino Spinalbese è stato quello di Giaele De Donà. Lo ha chiamato in disparte e gli ha consegnato una scatola con all’interno i pensieri per il festeggiato. All’interno del pacchetto c’erano una lettera, due maschere per il viso e una boccetta di profumo: “È il mio, così sono sempre con te“. Quindi la modella ha chiesto ad Antonino di leggere la lettera per lui scritta ad alta voce: “Caro Antonino, la mia ultima lettera non ti è arrivata e ho pensato di scrivertene un’altra. Ho tante cose che vorrei dirti ma inizio con grazie, per essermi sempre stato vicino, non ti sei mai fatto dei pregiudizi e hai subito visto oltre il mio essere a volte snob e superficiale”.

“Tu mi conosci meglio di tutte le persone in questa casa e forse anche meglio delle persone nella vita reale – prosegue la lettera di Giaele -. Mi sono fatta vedere al 100 % per quello che sono con te, dicono che chi trova un amico trova un tesoro e in questo il mio tesoro sei tu. Sei la mia più grande scoperta qui dentro, sei buono, generoso, e altruista. Anche se tante volte tendi a mostrare solo la tua parte del bello e dannato. So che nascondi molto di più e questa parte che hai da playboy non rispecchia la bella persona che sei e che ho conosciuto”.

“Spero di portarti fuori da qui per continuare a coltivare la nostra amicizia e farci tutti i grattini che vogliamo senza farci riempire di insulti. Ti voglio bene, sei speciale2”. Antonino Spinalbese si è emozionato leggendo la bella lettera che gli ha scritto Giaele De Donà. Poi l’ha abbracciata, poi ha commentato: “Questo è il regalo più bello”.