Quanti anni ha fatto Antonino Spinsalbese? Anche se sembra molto più grande di quello che è, il famoso parrucchiere ha appena compiuto 28 anni. E lo ha fatto nella casa del GF Vip 7. A quel punto, dopo la mezzanotte, qualcuno gli si è avvicinato per farli gli auguri. Tra questi anche Luca Onestini che per un attimo ha sotterrato l’ascia di guerra e si è avvicinato all’ex di Belen per gli auguri. Com’è arcinoto, tra i due non scorre buon sangue, tuttavia Onestini è sembrato deciso nell’augurargli buon compleanno.

Un gesto educato quanto bello, nella situazione in cui si trovano i due. Luca a questo punto ha detto: “Posso farti gli auguri? Io gli auguri te li faccio, buon compleanno Antonino“. Incredibile e spiazzante la risposta di Spinalbese: “Preferivo di no. Non mi piace la finzione, non apprezzo. Io non li avrei fatti Luca sono sincero. Io personalmente non amo questa cosa e la trovo finta“. Onestini a quel punto non ci sta e commenta: “Io non li ho ricevuti da persone con cui non c’è rapporto e con te non c’è, però mi sembra corretto farteli”.

Antonino Spinsalbese contro Luca Onestini: “Un maleducato”

Chiude Luca: “Ti ho solo detto buon compleanno. Non vengo qui a parlare di chissà cosa è solo un buon compleanno. Non voglio nulla di più scusami“. Finita la faccenda per Onestini, a fare una triste figura coi fan è Antonino che però poco dopo a Tavassi spiega: “Io ti dico cosa mi piace e i suoi auguri non mi piacciono. Non ce la faccio ad accettare degli auguri senza dire la mia dopo. Ho solo detto che non li preferisco”.

E ancora Antonino: “Cioè preferivo non riceverli. Ragazzi è più forte di me io sono sincero. Ho detto ‘grazie’ e poi non ce l’ho fatta a trattenermi. Questa di dire quello che penso è una cosa che faccio sempre. Io sono buono e sono anche una persona che non sopporta certe situazioni. Non me ne frega nulla se ho sbagliato secondo voi. Io di mio sono sempre stato troppo educato perché mia madre era severa”.

hanno fatto bene donnamaria e oriana a non fargli gli auguri a sto punto #oriele #gfvip pic.twitter.com/NOxoJN1B86 — 𝓮𝓵𝓵𝓮 (@platonizd) January 31, 2023

Conclude poi Spinalbese: “Crescendo mi sono reso conto che la mia educazione era un problema e lo prendevo sempre in quel posto. Lavorando e conoscendo le persone ho tolto gli insegnamenti di mia madre e adesso sono schietto”. Serafica la Miconi: “Ascolta non facciamo passare la maleducazione per sincerità“. Amen.

