“So cosa hai fatto”. Giaele, fuoco contro Davide. Sbugiardato davanti a tutto il GF Vip

GF Vip, confronto tra Giaele e Davide. La puntata andata in onda ieri, lunedì 30 gennaio, ha visto l’eliminazione di George Ciupilan. Il giovane è sempre apparso piuttosto estraneo alle tante dinamiche della Casa, ma si è contraddistinto appunto per la sua unicità. Il pubblico, però, alla lunga ha deciso di mandarlo a casa. Poi le nomination. Ovviamente anche in questo caso le nomination hanno creato delle ripercussioni tra i vipponi.

Un duro faccia a faccia è andato in scena tra Davide Donadei e Sofia Giaele De Donà con i due coinquilini che non se le sono mandate a dire. Al centro della discussione ovviamente ci sono le nomination, ma non solo. L’ex volto di Uomini e Donne, in particolare, ha rinfacciato alla modella di aver avuto un comportamento non tanto coerente all’interno della Casa. E lui ne avrebbe pagato le conseguenze. Critiche non accettate da Sofia che anzi ha risposto chiedendo delle prove tangibili di quello che Davide andava dicendo.

Davide Donadei accusa Sofia Giaele De Donà dopo la nomination

“Mi sembra strano che vi scannate – l’accusa di Davide Donadei a Sofia Giaele De Donà – vi dite le peggio cose, e poi nominate Davide perché è più facile nominare me… a me va benissimo che ci siamo condivisi la nomination… anche quando ti ho votato tu mi hai attaccato, ti voglio spiegare… io non sapevo chi nominare, ma hai visto che tavolata c’era? Quando tu mi hai nominato io non ti ho detto nulla”. A queste parole la reazione di Sofia è stata piuttosto veemente.

“Con chi mi sono scannata? Ora voglio i nomi… – ha alzato la voce Sofia Giaele De Donà – fai delle accuse e adesso voglio i nomi. Prima dici che non mi avresti mai nominato e poi lo fai, allora stai zitto e non dirmi niente, non sapevi chi nominare? Ok lo capisco…io non ho bisogno di alleate per farti nominare. Se Oriana ti ha nominato non è perché gliel’ho detto io, ma perché non avete rapporto. Io non mi sono scaldata, ma mi fa ridere che prima dici che non mi nomini e poi lo fai. Ti garantisco però che non mi sono alleata con Oriana”.

La tensione è salita mentre i due discutevano e così Davide Donadei ha cercato di calmare Sofia Giaele De Donà: “Non urlare. Non ce l’ho con te. Ce l’ho con chi mi ha nominato in segreto”. Davide ha poi cercato di giustificare la decisione di nominare Sofia: “Chi nomino Milena? Nicole? Antonino?”. Alla fine della discussione i due sono tornati su toni più morbidi, ma l’incomprensione di fondo è rimasta. Chissà se ci saranno altri chiarimenti.

