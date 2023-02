Il primo febbraio è un giorno molto significativo per Antonino Spinalbese, che al GF Vip 7 sta festeggiando il suo compleanno. Compie 28 anni e tutti i compagni di avventura gli hanno fatto gli auguri. Ma a sorprendere il pubblico sono state alcune reazioni avute dall’ex partner di Belen Rodriguez, che in primis ha reagito malamente al gesto distensivo di Luca Onestini e poi ha avuto una reazione che ha lasciato tutti di stucco, quando si è praticamente soffermato sulla coinquilina Nikita Pelizon.

Sebbene non l’abbia nominata direttamente, tutti hanno subito compreso che si trattasse di lei, dato anche l’atteggiamento assunto da Tavassi che è scoppiato a ridere. Nella casa del GF Vip 7 Antonino Spinalbese ha reagito non proprio benissimo. E questo suo comportamento non è stato particolarmente gradito da una fetta di telespettatori, che sono apparsi su Twitter in queste ore. E sono giunti dei commenti tutt’altro che carini nei riguardi del giovane, visto che per molti avrebbe potuto comportarsi diversamente.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese e la reazione con Nikita Pelizon

Prima di dirvi cosa ha fatto al GF Vip 7 Antonino Spinalbese, in riferimento a Nikita, ecco cosa è invece accaduto con Onestini: tra i due non scorre buon sangue, tuttavia Onestini è sembrato deciso nell’augurargli buon compleanno. Un gesto educato quanto bello, nella situazione in cui si trovano i due. Luca a questo punto ha detto: “Posso farti gli auguri? Io gli auguri te li faccio, buon compleanno Antonino“. Incredibile e spiazzante la risposta di Spinalbese: “Preferivo di no. Non mi piace la finzione”.

Tutti i concorrenti hanno scritto dei bigliettini di auguri per Spinalbese e anche Nikita Pelizon ha fatto una sua dedica personale. Ma nemmeno questo gesto è stato apprezzato, infatti ha allargato le braccia e il suo sguardo è parso molto scocciato. Ed Edoardo Tavassi ha riso a crepapelle. Chi ha postato il video ha commentato: “Antonino reagisce così agli auguri di Nikita. Come fa e fa sbaglia. Tavassi poi il solito cog*** che ride. Che ridi? Non è quella che ‘volemose bene, gli unicorni, la pace?’. E allora è coerente con se stessa, no?”.

Antonino reagisce così agli auguri di Nikita.



E altri internauti: “Il bello è che dopo quando si sono allontanati gli altri, l’ha letto”, “Ma Tavassi pensa di essere simpatico?”, “Maleducati entrambi, si ringrazia senza fare troppe scenette”, “Che stupidi, là dentro non se ne salva nemmeno uno”.