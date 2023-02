Al GF Vip 7 è stata presa una decisione definitiva da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. In questi giorni ci sono stati tanti alti e bassi, infatti si sono verificate liti con toni anche abbastanza alti e parole grosse volate nella casa. Poi altri momenti di riappacificazione, con abbracci e frasi molto dolci che facevano sognare ad occhi aperti i fan. Ora sono arrivate dichiarazioni molto importanti da parte dei due concorrenti, che hanno probabilmente messo un punto finale sul loro rapporto al reality show.

Dunque, al GF Vip 7 Oriana Marzoli si è rivolta inizialmente così a Daniele Dal Moro: “Meno male, posso dirti che non siamo andati avanti perché vedo certe cose che non mi piacciono, non posso dire che mi facciano proprio schifo. Quando ti dico di non volerti vedere e che non voglio parlarti, vorrei che fossi tu a stare lì a parlarmi. A provarci tremila volte se vuoi, quello è ciò che voglio ma non te lo dico – ha aggiunto la venezuelana come riferito da Isa e Chia -. Non riesco a capire, mi dici una cosa e me ne stai dicendo un’altra”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: decisione definitiva

Nelle scorse ore al GF Vip 7 Oriana Marzoli ha aggiunto: “Te lo giuro, sono confusa, sono tornata da te perché mi andava”. E Daniele Dal Moro ha replicato così: “Non voglio dirti le cose, imboccarti. Voglio vedere quello che fai, senza che te lo dica io. Non è che non mi piaci o non mi trovi bene, ma non viene voglia di andare oltre. Con questi presupposti non nasce, ho già detto troppo e non so spiegartelo. Una persona fa anche quello che si sente nella vita, capisci? Io fondamentalmente non so dirti cosa tu debba fare”.

Poi il sito Isa e Chia ha rivelato ancora altre parole di lui: “Il fatto di non andare oltre è rispetto per te e per me“. Ma Oriana l’ha presa male e al coinquilino Alberto De Pisis ha confidato la sua decisione: “No basta, adesso neanche coi fatti vedo interesse. Gli ho detto che mi fermavo, non posso stare tutta la vita a dimostrare. Mi sono stufata e mi sento stupida, non posso sempre stare dietro. Il suo pensiero non lo cambia, quindi che faccio? Sto con lui fino a quando si rende conto che è innamorato di me?”.

Quindi, ormai il loro rapporto sarebbe compromesso del tutto. Infatti, l’influencer venezuelana ha chiosato: “Ma chi stava parlando di innamorarsi? Non voglio nemmeno parlare di questo discorso, per me finisce qua. Non serve a niente, starò di nuovo un mese senza parlarci. Zero, come all’inizio, per me è meglio così. Mi piaci, non è possibile quindi ciao”. E vedremo come Daniele risponderà nelle prossime ore.