Simona Ventura e Giovanni Terzi, l’annuncio super che fa felici i fan. Lei è una delle signore della tv più longeve e amate dal pubblico e col compagno giornalista forma una coppia molto unita. Hanno affrontato insieme un periodo molto difficile a causa della malattia: “Ormai il 40% dei miei polmoni è compromesso” ha raccontato lui recentemente. Ma loro non hanno mica perso la voglia di scherzare e l’ultimo esilarante video lo dimostra.

Simona Ventura ha condiviso un video in una story Instagram dove la vediamo correre ed allenarsi insieme a Giovanni Terzi che, nonostante la fatica e le precarie condizioni fisiche, la segue con un sorriso così. I due hanno fatto un importante annuncio che ha scatenato i fan. C’è addirittura chi dice che ormai loro due sono gli eredi di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: “Che coppia bomba 💣 @Simo_Ventura carichissima, attento @terzigio 😜😜”.

Il post di Milly Carlucci per Simona Ventura e Giovanni Terzi

A dir la verità il post originale è stato condiviso da Milly Carlucci. L’annuncio, infatti, riguarda la partecipazione di Simone Ventura e Giovanni Terzi alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. La presentrice non sta nella pelle: “📣 @simonaventura e @terzigio, una coppia strepitosa sulla pista di #BallandoConLeStelle 2023! ✨”.

Lo show di Milly Carlucci, che in queste settimane ha dovuto tenere a bada le indiscrezioni sui nuovi giurati, partirà a ottobre. Nel frattempo, dopo gli annunci sull’ok ai concorrenti Rosanna Lambertucci e Ricky Tognazzi, è arrivata la notizia di Simona e Giovanni. I due sono protagonisti di un simpatico video che potete vedere qui sotto.

“Amore, tu ti sarai chiesto come mai in questo periodo ti ho fatto fare tutti questi km – fa Simona Ventura al compagno mentre si allenano – Ti devo svelare un segreto, vado a Ballando…”. Subito dopo Giovanni le risponde, fingendo sorpresa: “Anche tu? Ma anche io. E allora che vinca il migliore”. Per carità, non a tutti l’arrivo a Ballando di Simona e Giovanni è piaciuto: “Ma perché parli come una neonata 👶?????? Non pensare così di importi di nuovo , adesso largo ai e alle giovani avete stufatooooooo ma poi parla con la tua voce non con quella di un neonato casomai riservala a casa questa vocina noi non siamo dall’asilo.👎”. Ma c’è anche chi commenta: “per voi due tornerò a rivedere Ballando”. E voi, siete contenti di questo annuncio?

