Simona Ventura, la notizia corre veloce tra i fan. La conduttrice italiana torna ad accendere i riflettori su di sé. Infatti questa volta l’indiscrezione è una vera ‘bomba’ e mette i fan davanti a una possibilità decisamente entusiasmante, quella di poter rivedere Simona alla guida del timone di un programma di successo. Un ritorno che molti stavano sperando e che si avvicina a diventare una certezza. Lo scoop è stato lanciato sul settimanale Chi e nel giro di poco tempo ha viaggiato sul web alla velocità della luce.

Il ritorno di Simona Ventura alla guida del programma tv di successo. Ma sarà vero oppure è solo una voce di corridoio? Nell’attesa di scoprire la verità, i fan della conduttrice non possono che iniziare a sognare a occhi aperti. Stiamo parlando di un’indiscrezione messa in circolo sul settimanale Chi che parlerebbe di un ritorno della Ventura alla guida del timone del programma che porta i naufraghi a vivere un’esperienza televisiva più unica che rara.

Il ritorno di Simona Ventura alla guida del programma di successo. L’ultima parola spetta proprio a lei

Forse qualcuno avrà già capito, infatti stiamo parlando proprio dell’Isola dei Famosi che in vista della nuova edizione potrebbe vedere proprio Simona Ventura tornare dopo tanto tempo alla conduzione: Eppure la notizia contrasta nettamente con quanto affermato dalla diretta interessata che sembra avere a tal proposito le idee molto chiare.

“So che tutti mi rivorrebbero all’Isola dei Famosi, ma no. Non solo perché sarebbe un errore strategico, perché anche se andasse bene non sarebbe mai come allora e direbbero che ho fallito. Ma perché non sarebbe in linea con la mia filosofia di chiudere con le cose vecchie e rinascere in cose mai fatte compreso il wake surf e la nonna!”. Dalle parole di Simona Ventura si evince dunque che la decisione sia già stata presa. E c’è dell’altro. La vita della conduttrice, come molti già sapranno, si sta aprendo a un nuovo capitolo tutto da scrivere. Questa volta gli impegni lavorativi non hanno nulla a che vedere con quello che attende Simona.

Infatti la conduttrice sembra essere indaffarata nella preparazione delle tanto attese nozze con il suo Giovanni Terzi. E su questo, Simona stessa ha affermato: “Quello che ci ha unito, ci unisce e continuerà a unirci, oltre la passione e alle tante cose in comune, è un filo di complicità, rispetto, di fiducia e di non nascondersi mai nulla. Nel privato abbiamo vissuto percorsi simili, nel bene e nel male, quindi capiamo le nostre criticità, le nostre esigenze di conforto e, dove non le capiamo, ce le diciamo. E per me questo è fondamentale”.