Oggi, giovedì 11 maggio 2023, è un giorno molto triste per il mondo della musica, in quanto è venuto a mancare Roberto Rossi. Parliamo di un famoso discografico ed anche direttore d’orchestra, presente svariate volte a Sanremo. Lui ha infatti diretto al festival alcuni noti cantanti come Simone Cristicchi e Francesco Renga. Questo lutto ha provato diversi personaggi televisivi, tra cui la conduttrice Simona Ventura.

L’ex moglie di Stefano Bettarini non è stata l’unica ad omaggiare la sua scomparsa. Difatti anche Enrico Ruggieri, colpito dal lutto, ha scritto un tweet in cui ricorda con nostalgia Roberto. Lui scrive: “Anche Roberto Rossi. Impossibile non volergli bene, una persona speciale, contagiava tutti con la sua positività. Che dolore“. Dopodiché, giusto qualche ora fa, Simona Ventura ha voluto ricordare il grande discografico, nonché suo intimo amico, scrivendo un lungo post sul suo profilo Instagram.

Roberto Rossi: il grave lutto che ha colpito Simona Ventura

Nella dedica social la showgirl italiana ha esordito dicendo: “Quando decisi, nel 2007, di fare la giudice di X Factor su Rai2, sei stato il primo a capire i miei timori nel camminare in terreni così misteriosi e a tendermi la mano…”. Se da un lato la conduttrice sembra essere molto triste per questo doloroso lutto, al contempo ricorda con gioia alcuni momenti importanti trascorsi con Roberto. Simona Ventura ha ammesso che proprio grazie al suo aiuto ha portato ad X Factor diversi talenti, tra cui Giusy Ferreri e Francesca Michielin.

In questo ultimo ultimo saluto ad uno dei suoi più grandi amici, Simona Ventura ha commosso tanti altri vip italiani. Difatti in diversi hanno commentato su Instagram facendo le condoglianze e mostrando vicinanza alla conduttrice e soprattutto alla famiglia del discografico. La Ventura conclude il post dicendo: Sei stato un grande amico. Non ti scorderò mai Roberto. Buon viaggio”.

Sulle cause della morte di Roberto Rossi non ci sono ancora molti dettagli. Si sa soltanto che da diverso tempo combatteva con un brutto male. Dai social dell’uomo si può intuire che fosse sposato con Alessandra Sangregorio, ma anche sulla sua vita privata emergono pochissime informazioni.