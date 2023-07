In vacanza con il papà e la sua compagna, i figli vip non passano inosservati. Sono cresciuti, hanno 23 e 24 anni oggi, e a giudicare dalle ultime foto in costume, hanno preso proprio da lui. Almeno per il fisico. Tra gite in barca e cene di sushi, il gruppo si sposta tra Grosseto e Follonica per trascorrere qualche giorno all’insegna del relax e del divertimento. I due fratelli, Giacomo e Niccolò, vivono a Milano con la mamma, che ora invece è in Sardegna. Il papà è rimasto in Toscana e certamente l’estate è un momento perfetto per stare un po’ insieme.

Come detto, c’è anche la compagna di papà in vacanza. Stanno insieme da 6 anni, come ci suggerisce il post con la dolce dedica che lui ha pubblicato su Instagram. Alla faccia delle malelingue che non hanno mai creduto a quella relazione, vista la forte differenza di età. Lei ha infatti 29 anni contro i 51 del fidanzato. Stiamo parlando di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, che al momento si trovano al mare con i figli di lui e Simona Ventura, Giacomo e Niccolò.

“Proprio come il papà”: i figli vip sono cresciuti

Stefano Bettarini si sta godendo le vacanze con la fidanzata e i figli in Maremma, mentre come detto l’ex moglie Simona Ventura è con il compagno Giovanni Terzi in Sardegna. E proprio nelle scorse ore le sue foto in bikini hanno scatenato gli hater, che l’hanno accusata di non avere più l’età per permettersi quelle pose e quei costumi.

Tornando all’ex calciatore, tra le ultime Storie sono diversi gli scatti e i video insieme ai suoi ragazzi Giacomo, 23 anni e Niccolò, 24. I fratelli Bettarini al mare sfoggiano fisici scolpiti. Proprio come papà Stefano, che è sempre in formissima: ha un fisico allenato e fa a gara con i figli, anche loro tonici e muscolosi.

Tre anni fa l’ex marito della Ventura ha partecipato al GF Vip ma è stato squalificato secondo lui ingiustamente per una bestemmia che ha sempre sostenuto di non aver pronunciato. E per questo anche di recente ha lanciato una frecciatina che sembra proprio rivolta ai meccanismi del reality. Dopo un duro rimprovero del conduttore ai vipponi ha condiviso sui social la foto di un uomo che si piega in avanti come in un inchino e ha aggiunto prima un “Chi” scritto sopra alla figura e poi la frase: “C’è differenza tra un inchino e un piegarsi a 90*. La legge del taglione”.