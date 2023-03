Davvero drammatiche le parole del compagno di Simona Ventura, Giovanni Terzi, che si è soffermato sui problemi di salute che lo affliggono ormai da tanto tempo. I due hanno deciso di parlare a 360 gradi della loro vita in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Oltre a rivelare altri dettagli sul suo stato fisico, sono ritornati a soffermarsi sulla possibilità che in futuro possa esserci il tanto agognato matrimonio. Purtroppo le nozze sono state rinviate diverse volte per tutto ciò che è successo in questi anni.

Come spiegato da Simona Ventura e Giovanni Terzi prima di concentrarsi sui seri problemi di salute di lui, hanno svelato sui fiori d’arancio: “Avevamo scelto la data del matrimonio tre volte: la prima scoppiò il Covid, la seconda ci fu la nuova ondata di coronavirus e l’anno scorso la guerra. Abbiamo definito una nuova data, ma la comunicheremo solo a ridosso. I testimoni? Per me (Giovanni Terzi n.d.r.) sarà il mio amico del cuore Marco Di Terlizzi, che ha fondato con il professor Alessandro Frigiola la fondazione Bambini cardiopatici nel mondo”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, lui svela i suoi gravi problemi di salute

Parlando ancora delle nozze, lei ha aggiunto a proposito dei testimoni: “Sarà Paola Perego, lei è forte dei 25 anni di rapporto con Lucio Presta e mi può dare dei consigli”. Simona Ventura e Giovanni Terzi, prima di fornire al pubblico nuove informazioni sui problemi di salute dell’uomo, hanno anche dichiarato al Corriere della Sera informazioni sugli ex partner. Lui ha ammesso: “Ho un buon rapporto con loro, sono persone simpatiche e se Simona li ha amati un motivo ci sarà. Chi le ha fatto del male non può starmi simpatico”.

Terzi, parlando con il giornalista, ha confermato che la sua malattia continua ad essere presente in modo consistente nella sua vita, anche se sta facendo di tutto grazie al supporto dei medici per evitare che ci siano peggioramenti significativi: “Ormai il 40% dei miei polmoni è compromesso, i nostri sforzi sono per evitare che peggiori”. Simona ha solamente aggiunto: “Ho preso un rottame“. Ovviamente in tono ironico, infatti la conduttrice televisiva gli è sempre a fianco in tutte le fasi, anche quelle più difficili.

La patologia di Giovanni Terzi è la dermatomiosite amiopatica. Come riportato dal sito Valorinormali.com, “è una forma particolare di miosite che normalmente coinvolge donne in età adulta. E può causare complicazioni come un’alterazione della circolazione sanguigna o alcune malattie autoimmuni.