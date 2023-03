Una notizia importante è stata annunciata da Simona Ventura e Giovanni Terzi in diretta televisiva. Nella giornata di giovedì 2 marzo sono stati ospitati in studio da Serena Bortone, che conduce Oggi è un altro giorno. A loro è stata posta una domanda molto attesa relativa alla vita privata e a una decisione presa sul loro futuro. E la risposta è stata quella che tutti si attendevano, infatti uno degli eventi più belli sarebbe ormai imminente. Una rivelazione che mette a tacere tutte le voci negative.

Innanzitutto bisogna dire che Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno felicemente insieme da tanto tempo, ma ora sono pronti anche a compiere un passo in più. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di questo loro gesto per far capire a tutti quanto si amino, dato che è evidente, ma ovviamente i due ritengono più che giusta questa decisione per rendere tutto più concreto. Dichiarazioni che hanno entusiasmato il pubblico, che proprio in quei frangenti si trovava incollato davanti al piccolo schermo.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, importante novità

Davanti a Serena Bortone, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno raccontato anche alcuni aneddoti più privati. Lui in particolare si è soffermato sul primo bacio: “Il primo bacio meraviglioso perché l’ho portata in una trattoria di Milano e lei è arrivata alle due. Ero appena uscito con un mio libro e avevo portato tutta una serie di libri per fingere un appuntamento di lavoro. Nessuno ha saputo nulla, nel ristorante mi conoscevano e ci andiamo anche adesso con la famiglia. Alla fine del pranzo c’è stato il bacio ed eravamo solo noi nel locale”.

Ma la cosa più rilevante è stata indubbiamente l’annuncio a Oggi è un altro giorno del matrimonio sempre più vicino, nonostante non abbiano voluto comunicare ufficialmente la data dei fiori d’arancio: “Ogni volta che abbiamo fissato una data è successa una cosa molto grave, due volte il Covid e la guerra. Poi siccome la nostra è una festa e fare una grande festa in un momento molto brutto per gli altri non è carino. L’abbiamo già definita perché esiste una data che sappiamo. Per noi è speciale, è una ricorrenza importante e in quella data o sotto data diremo qual è”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno annunciato a tutti di aver iniziato una storia d’amore nel 2018 e due anni dopo avrebbero dovuto celebrare il loro matrimonio, ma la pandemia da Covid ha scombussolato tutti i piani. Ora il 2023 sembra essere l’anno giusto per convolare a nozze.