Confronto duro in diretta tv tra Simona Ventura e Antonella Elia. Ma cosa è successo tra le due conduttrici? Siamo nella cornice di Citofonare Rai2 in cui la Ventura è la padrona di casa insieme a Paola Perego. Durante un collegamento da Sanremo però, le cose non sono andate molto bene e le conduttrici se la sono ripresa con l’inviata Antonella Elia. In studio, Simona Ventura ha, a tutti gli effetti, sgridato e ripreso la collega, in collegamento dalla città ligure che ospita il Festival della canzone italiana.

L’ex concorrente del GF Vip infatti, durante il collegamento, ha fatto dell’ironia due dolcetti che aveva nel cesto. La Elia ha detto, ridendo: “Io adesso ho avuto il picco glicemico per la diretta quindi ho fatto quel che dovevo fare, me ne vado a mangiarmi i baci di Sanremo, boni!”. Una frase apparentemente innocua che però ha fatto infuriare le conduttrici in studio.

Confronto duro in diretta tv tra Simona Ventura e Antonella Elia

A quel punto la Ventura ha puntualizzato un paio di cose in stile Mike Bongiorno: “No senti Antonella, ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor, per cui adesso stai lì con un sacco di ospiti, devi fare le interviste, mi sa che hai una grande esclusiva in mezzo al mare dove tu devi buttarti quindi devi lavorare e guadagnarti la pagnotta”.

In tanti hanno ironizzato su quelle parole, ma tutti sono convinti che lo sfogo di Simona Ventura sia paragonabile senza dubio a quelli di Mike alla Ruota della Fortuna. Come dimenticare ad esempio quando una concorrente dello show non volle ricevere una pelliccia premio e la Elia la difese in quanto animalista. All’epoca Mike Bongiorno si arrabbiò parecchio e poco dopo, a telecamere spente, la rimproverò ricordandole che era pagata parecchi soldi per fare quel lavoro.

Il mio amore per Antonella Elia è noto, ma Simona Ventura rimane tra le migliori presentatrici della televisione italianapic.twitter.com/4KfxVG1QVU — Ice (@Ice_phoen1x) February 5, 2023

Chiaramente i soldi che lei incassava erano anche quelli degli sponsor e quindi dei produttori della pelliccia. Mike allora disse alla Elia: “Senti Antonella tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, se tu non sei d’accordo non lo dici […] Io una così la caccerei su due piedi”. Non tutti quindi sono convinti che quelle parole (fin troppo simili a quelle di Bongiorno) siano state dettate dalla rabbia, ma forse solo da una grande ironia.

