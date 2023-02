Amici 22, tempo di tensioni. Nelle ultime ore è accaduto veramente di tutto. Prima la lettera di Garrison resa notte di Di Più, in cui il maestro di danza ha voluto chiarire la sua posizione in merito alla lite avuta con Alessandra Celentano, e adesso un’altra ‘bomba’ renderebbe l’aria decisamente molto tesa. Questa volta i riflettori restano accesi su Raimondo.

Tensioni ad Amici 22, scoppia il ‘caso’ tra i professori di danza. Tutto avrebbe avuto inizio quando Emanuel Lo ha assegnato un compito a Megan, che ha avuto modo di riappacificarsi con l’insegnante verso cui ha lamentato poco supporto. Il prrofessore ha ammesso l’errore chiedenso scusa e provando a spiegare il motivo. “Questo di non esserci con la testa mi sembra una cosa abbastanza grave. Perché non è che ti dedichi ad un allievo e non ad un altro”, sarebbero state le parole di Alessandra Celentano poco dopo la giustificazione del collega.

Tensioni ad Amici 22, scoppia il ‘caso’ tra i professori di danza: “Fatto grave”

Dopo le parole di Alessandra Celentano è realmente accaduto di tutto tra i professori di ballo, non appena l’uno ha fatto notare che gli insegnanti vanno in sala solo 2 ore a settimana, Alessandra Celentano ha replicato infastidita: “Io mi dissocio, non sono per niente d’accordo”, seguita anche da Emanuel: “Parla per te, mi dissocio anch’io”. Ma la questione non è finita qui, perché la bufera è scoppiata anche quando Megan ha deciso di proseguire in un’altra squadra, quella con a capo il maestro di hip hop, e Raimondo Todaro si è detto molto dispiaciuto della decisione. Ma non senza il commento di Emanuel che ha esordito dicendo: “Secondo me Megan non ha trovato un legame”.

Parole che hanno ulteriormente acceso gli animi ad Amici, soprattutto quando Raimondo Todaro ha ulteriormente replicato alla decisione di Megan asserendo che su 100 lezioni 99 vengono portate avanti dai professionisti della scuola. Parole che non hanno di certo addolcito Alessandra Celentano, pronta a rispondere a tono: “Ma tu! Io mi faccio le coreografie, entro in sala con i ragazzi. Io sono sempre presente. Non mi sta bene che fai questo discorso perché sembra che noi veniamo due volte a settimana a girarci i pollici”.

E per restare in tema di tensioni, di recente, Alessandra Celentano non ha preso bene la decisione di Garrison di mandare via un suo allievo. Poco dopo lo ha definito un “ignorante”. Dopo la lite, Garrison ha pensato di scrivere alla collega una lettera: “Tu sei sicura di saper fare la maestra?”. Poi il maestro confessa: “Non posso nasconderti la verità: per me sei una insegnante troppo severa”.E ancora: “Tu ordini e non insegni e ti assicuro che le stesse cose puoi anche dirle con più gentilezza. E poi, scusa la franchezza, seppur brava sei troppo selettiva”, prosegue Garrison che non ha comunque dimenticato di sottolineare la professionalità di una collega che considera come una “sorella”.