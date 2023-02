“Ti ho vista!”. Amici 22, ciclone Garrison su Alessandra Celentano. Cosa è stato scoperto

Amici, la lettera di Garrison Rochelle dai toni molto duri. Parole scritte dall’insegnante rivolte proprio alla collega Alessandra Celentano e rese note sul magazine Di Più. Un vero e proprio duro sfogo di Garrison dopo quanto accaduto in puntata, ovvero quando il maestro di danza si è sentito definire dalla collega “ignorante”.

La lettera di Garrison per Alessandra Celentano. Un maestro di danza dalla spiccata sensibilità, che entra in gioco non solo nella sua professionalità ma anche nelle sue relazioni e nella vita. Due caratteri diversi, almeno all’apparenza, che si scontrano: Alessandra Celentano ha sempre dato esempio di una spontaneità e schiettezza che talvolta potrebbero anche ferire. E a Garrison è accaduto esattamente questo.

La lettera di Garrison per Alessandra Celentano: “Tu sei sicura di saper fare la maestra?”

Alessandra Celentano non ha preso bene la decisione di Garrison di mandare via un suo allievo e poco dopo lo ha definito un “ignorante”. Il duro sfogo del collega manifestato attraverso una lettera esordisce con una domanda secca: “Tu sei sicura di saper fare la maestra?”. Poi il maestro confessa: “Non posso nasconderti la verità: per me sei una insegnante troppo severa”.

“Tu ordini e non insegni e ti assicuro che le stesse cose puoi anche dirle con più gentilezza. E poi, scusa la franchezza, seppur brava sei troppo selettiva”, prosegue Garrison rivolgendosi alla collega, ma senza nascondere la stima che nutre nei suoi riguardi. “Quando dici ad un adolescente che non può fare il ballerino perché non ha il fisico giusto o la tecnica affinata, dimentichi che la bellezza è anche imperfezione, il talento è qualcosa che ci porta a superare i nostri limiti”.

Nonostante un tono che potrebbe sembrare troppo duro, il professore di danza non dimentica di sottolineare il suo affetto e la sua stima nei riguardi della collega, che considera come una “sorella”. Una lettera che ha dato modo a Garrison di esprimere il suo pensiero, con sincerità e con la profonda intenzione di un confronto alla pari. E i fan sono molti curiosi di scoprire quando e se Alessandra Celentano deciderà di replicare. Avverrà nel corso della prossima messa in onda o attraverso una lettera? Non resta che attendere per scoprirlo.