Ad Amici 22 sta nascendo una nuova coppia. Il pubblico lo ha intuito guardando il daytime e anche in casetta serpeggia il dubbio. Vale quindi la pena andare con ordine e scoprire quello che è accaduto alla vigilia dell’appuntamento con la puntata di domenica 5 febbraio. Inizialmente sono stati presentati i due nuovi arrivati, si tratta di Alessio (che è entrato nella scuola dopo la sfida con Samuel) e Benedetta che è stata scelta da Raimondo Todaro dopo l’eliminazione di Eleonora.

Durante il daytime c’è stato spazio anche per un flirt che sta nascendo nella casa e che sta facendo parlare sia il pubblico che i fan. Nello specifico i due protagonisti della storia sono Paky e Maddalena. Il blocco dal daytime dedicato a loro viene introdotto in questo modo: “Tra una lezione e l’altra, i ragazzi vivono momenti di svago”. E in questi momenti di svago i due ridono, scherzano e si divertono.

Amici 22, nasce una nuova coppia tra Paky e Maddalena

Questi atteggiamenti hanno subito fatto pensare anche ai ragazzi in casetta che tra Paky e Maddalena possa essere nato qualcosa che potrebbe andare oltre l’amicizia. Lo si deduce da come alcuni allievi si siano rivolti a Maddalena. Nello specifico Piccolo G e Cricca dicono alla ragazza che si vede che adora Paky. L’allievo di Lorella Cuccarini aggiunge che proprio nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni in casetta hanno visto una loro vicinanza. Lei ha risposto prontamente: “Io non posso essere amica di nessuno che qua succede il macello”. Insomma per lei è solo un’amicizia.

Va detto che Paky è entrato nella scuola di Amici 22 da fidanzato e il rapporto nato con Maddalena ha scatenato la reazione del web che si è chiesto come stia reagendo la fidanzata di Paky di fronte ad alcuni momenti di tenerezza prontamente ripresi dalle telecamere che si concede con Maddalena. Anche perché non può essere un caso che venga dedicato un blocco del daytime proprio a loro due. Tuttavia la fidanzata di Paky fa sapere di essere tranquilla e di non temere nulla.

Come si legge su Biccy, la ragazza non fa alcun dramma e si dice sicura del fatto che tra Paky e Maddalena ci sia solo amicizia: “Per il vostro dispiacere tra noi è tutto ok. E io so tutto prima di tutti. […] Vi darò una notizia sconvolgente, due persone possono essere amiche. Dopo 22 anni di programma ancora non avete capito che la produzione fa i taglia e cuci di quello che vogliono vendere”.