Brutta notizia ad Amici 22. Infatti, è ufficiale l’eliminazione di un’allieva dal programma di Maria De Filippi. I telespettatori hanno appreso tutto nel corso del daytime, andato in onda lunedì 30 gennaio. Immediate le reazioni del pubblico, che ovviamente non si aspettava di apprendere tutto questo. Ma la spiegazione ufficiale del suo addio è stata molto chiara e ora sarà davvero dura per lei assorbire in tempi brevi la decisione, sebbene pubblicamente abbia ammesso di aver messo in conto questo addio.

A comunicare l’esclusione da Amici 22 è stato Raimondo Todaro. L’eliminazione dell’allieva è stata annunciata in questo modo dall’insegnante di ballo: “Ti ho voluta, ma c’è un lavoraccio da fare e non riusciamo a farlo qui nel tempo che abbiamo. Mi piaci come ballerina, ma andare avanti non avrebbe senso. Non mollare e continua a studiare, vai avanti per la tua strada, piangi e sfogati che ti fa bene. Mi dispiace, hai la testa giusta, ascolti e hai voglia di imparare. Lavorare con te è stato un piacere enorme”.

Leggi anche: “Nuovo giudice a Amici 22”. E non è l’unica bomba: da Maria De Filippi torna anche lei





Amici 22, decretata l’eliminazione di un’allieva

Poi il sito Biccy ha riportato altre dichiarazioni di Raimondo Todaro ad Amici 22, dove ha annunciato l’eliminazione di questa allieva: “Ho fatto un errore, non nel valutare te, ma i tempi. Pensavo di riuscire a fare in tempo in due mesi. Poi lavorando capisci e realizzi. Questa è la situazione. Ma continua a lavorare da domani. Sarebbe un peccato se smettessi. Non sono deluso da te, hai fatto il 101%. Questa è stato un errore mio a regolarmi sui tempi. Sì, se fossi stata a settembre forse sarebbe stato diverso. raccogli tutti gli insegnamenti. Tu hai il potenziale, hai 19 anni, sei giovane ma non troppo e devi valutare tutto bene adesso”.

Questa la reazione dell’allieva eliminata, che poi ha anche salutato i compagni prima di andarsene: “Me l’aspettavo sono sincera, piango subito scusami. Non me l’aspettavo adesso, ma in puntata. Mi ero detta ‘sono ultima in classifica la prima settimana, poi sesta la seconda, ultima questa’. Non mi sento meno degli altri, ma se tra due mesi c’è il serale mi rendo conto che il tempo non basta. So che non sei cattivo, ma che la situazione è questa. Non ti faccio una colpa e capisco. Però per me è stata una sconfitta a livello mio personale. Quindi mi dispiace per me, ma comunque non la prendo male, piango perché ovviamente mi dispiace”.

Il maestro Todaro in vista del Serale che si avvicina ha dovuto prendere una decisione molto importante: per Eleonora il percorso nella scuola di #Amici22 si ferma qui. pic.twitter.com/aJ77HhZfQk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2023

Ad essere stata eliminata la ballerina Eleonora, che ha chiosato così stando a Biccy: “Volevo vivermi Amici di Maria più a lungo. Però sono felice perché non ti ho deluso. Mi sarebbe dispiaciuto se mi avessi detto che di avevo deluso. Ci ho messo molto impegno in tutto. Ho provato tanto e volevo farlo al massimo. Se fossi entrata a settembre sarebbe stato diverso”.