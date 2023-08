Milly Carlucci scalda i motori di Ballando con le Stelle 2023. E a quanto pare ha un nome bomba da portare in pista. Tra indiscrezioni, conferme e appelli, come quello dell’ex Uomini e Donne Giorgio Manetti, la conduttrice e il suo team stanno mettendo a punto il cast della prossima edizione dello show in partenza il prossimo sabato 21 ottobre. Chiaramente su Rai1. I fan sono impazienti di vedere chi si metterà in gioco quest’anno e qualche certezza è già arrivata.

Al momento sono solo due i concorrenti ufficiali, dunque annunciati dalla trasmissione di Rai1. Il primo è Ricky Tognazzi. Nella giornata del 15 agosto, per augurare a tutti un buon Ferragosto, Milly Carlucci ha pensato bene di fare questo regalo al suo pubblico. Quindi sui canali social è stato pubblicato il video della preparazione dell’attore che, già piuttosto carico, ha fatto sapere di essere pronto mentre ripassava alcuni fondamentali della danza e si concedeva un massaggio rilassante.

Ballando con le stelle, il nome bomba di Dagospia

Secondo vip confermato dalla produzione di Ballando con le Stelle è quello di Rosanna Lambertucci. “Che fatica allenarsi. D’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le stelle. Se non sono allenata… Speriamo di farcela! Io però ce la metterò tutta! Certo è che conto tantissimo sul vostro affetto e il vostro sostegno. Un abbraccio affettuoso”, le parole della conduttrice e giornalista che è nel cast.

Ma come detto le indiscrezioni non mancano e l’ultima arriva da Dagospia. Si tratta di un nome-bomba, quello di Carlotta Mantovan, giornalista e vedova di Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Sul sito si legge che ormai da tempo la conduttrice di Ballando con le Stelle starebbe provando ad averla nel suo programma. Ci riuscirà quest’anno?

Nella scorsa Carlotta Mantovan ha partecipato come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. . In quell’occasione era riuscita a conquistare il pubblico, ricevendo moltissimi commenti positivi. E “Ora la trattativa per inserirla nel cast è in corso. Ma bisognerà convincere Carlotta alle prese con qualche dubbio…”, si legge su Dagospia. Finirà per cedere al corteggiamento di Milly Carlucci?