Tutto è pronto per il ritorno in televisione di Ballando con le Stelle, il programma in onda su Rai Uno arrivato ormai al suo 18esimo complessano, con la conduzione di Milly Carlucci. La nuova edizione è particolarmente attesa e ricca di novità, ma ci sono anche delle conferme, come quella di Carolyn Smith in giuria. È stata proprio lei ad anticipare ai follower alcuni degli outfit che intende indossare nel corso del talent Rai.

“Tra macchine da cucire, aghi, fili e tavoli da taglio, sapienti sarte con abili mani lavorano per me. A Ballando con le Stelle indosserò tessuti in cui trama e ordito formano intrecci e disegni bellissimi“, ha detto sui social la coreografa e giurata di Ballando.

Leggi anche: “Milly non dice la verità”. Ballando con le stelle, la bomba scoppia in casa: la big mette tutto in piazza





Ballando con le stelle, spunta il nome di Francesca Alotta

Ufficializzata la data della messa in onda della prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci e giunto ormai alla sua 18esima edizione. Ballando con le stelle inizierà il 21 ottobre sempre in prima serata su Rai 1 oppure in streaming sulla piattaforma online RaiPlay. Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci sono i due concorrenti ufficiali della nuova edizione di Ballando con le stelle.

“Che fatica allenarsi. D’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le stelle. Se non sono allenata… Speriamo di farcela! Io però ce la metterò tutta! Certo è che conto tantissimo sul vostro affetto e il vostro sostegno. Un abbraccio affettuoso”, ha scritto sui social la conduttrice ed esperta di benessere. Ora spunta il nome della cantante Francesca Alotta.

Secondo il settimanale Vero la cantante dovrebbe entrare nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle che prenderà il via il 21 ottobre. “La Alotta sarà in gara a Ballando con le Stelle. Dopo l’esperienza fatta a Tale e Quale Show, Francesca Alotta (54) nota interprete di Non Amarmi starebbe per tornare in TV. L’artista è infatti tra i papabili del cast della prossima edizione di Ballando, che tornerà in onda ogni sabato sera su Raiuno a settembre”, si legge.