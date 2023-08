Ballando con le stelle 2023, si stringe il cerchio intorno all’edizione che partirà ad ottobre; da un membro della giuria arriva un clamoroso spoiler che smentisce le parole di Milly Carlucci. In queste settimane molto si è parlato del poker che affiancherà la conduttrice. Sulla questione era intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che, dopo tante chiacchiere, aveva deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa promettendo di vuotare il sacco non appena sarà possibile.

“Io comunque a settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi – ha sottolineato Selvaggia Lucarelli nelle sue Instagram stories -. Tra gente che sapeva cose che io non sapevo. Mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi”.





Ballando con le stelle 2023, da Carolyn Smith spoiler sulla giuria

“E poi agenti che chiedono ai giornalisti di raccontare che i loro assistiti sono già presi, nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate, giochini. No ma che spettacolo divertentissimo assistere in silenzio”. Milly Carlucci, più volte, a ha spiegato che sulla nuova giuria non è ancora stato deciso niente ma ecco che proprio una sua giurata, Carolyn Smith, la sbugiarda.

Senza alcuna intenzione di farlo Carolyn ha infatti confermato la sua presenza. Nelle scorse ore la coreografa ha pubblicato una Story Instagram in cui ha mostrato dei sarti al lavoro, specificando che si stanno impegnando per creare abiti per la sua prossima avventura a Ballando. Più chiaro di così, insomma, non sembra possibile. L’unico dubbio riguarda Paolo Belli.

Lo ha detto ai microfoni della trasmissione Italiani Mambo, condotta da Annalisa Colavito su Radio Cusano Campus. “Sto facendo gli scongiuri, finché non si firmano i contratti. Il dubbio ti dà tanto ma la televisione, come tutte le cose quando ti esponi, amplifica tutto, anche l’errore. Sei pronto a rimediarlo perché ci hai dato dentro, ma se sbagli e sei impreparato la televisione ti massacra, sei imperdonabile. La televisione non è un esame che si può riparare, se sbagli. Devi farti trovare pronto”.