Silvia Toffanin, brutte notizie sul fronte ascolti, dopo l’esordio boom della nuova edizione di Verissimo. Sabato 17 settembre il talk di cui è padrona di casa da anni è ripartito con Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti di Viola come il mare e da Victoria Cabello reduce dal Pechino Express di Sky attualmente in onda su Tv8.

E la prima puntata ha ottenuta 1.832 milioni con il 21.81% di share nella prima parte e 1.751 milioni e il 19.45% di share nella seconda, staccando nettamente Italia Si fermo a 1.169/1.434 milioni e 13.86/15.5% di share. Ma lo stesso non può dirsi della diretta dei funerali della regina Elisabetta.





Silvia Toffanin ascolti, la brutta notizia

Lunedì 19 settembre, infatti, Silvia Toffanin è tornata in studio per commentare le immagini in diretta da Londra dell’ultimo saluto alla sovrana. Con lei anche la giornalista Cesara Buonamici e Francesco Rutelli ma gli ascolti non l’hanno premiata. Anzi, non sono stati per niente sufficienti per superare la concorrenza rappresentata da Monica Maggioni.

Il lungo speciale di Verissimo è iniziato alle 11 del mattino ed è stato seguito da 2 milioni e 287mila telespettatori con il 21.52% di share. Ben 12 punti sotto Rai1. Sulla prima rete è infatti ‘volato’ lo speciale condotto da Monica Maggioni: è stato seguito da 3 milioni e 383mila spettatori, con uno share pari al 33.54%.

“Giornata nera” per Mediaset, perché sempre sul fronte ascolti oltre al ‘tonfo’ di Silvia Toffanin si è registrato anche quello di Barbara D’Urso. Il suo Pomeriggio 5 sempre dedicato in larga parte ai funerali di The Queen ha totalizzato 15.62% di share nella prima parte, 14.85% nella seconda. Ottimi, invece, i dati Oggi è un altro giorno di Serena Bortone: 2 milioni e 484mila spettatori con il 26.42% di share.

