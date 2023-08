L’11 settembre il Grande Fratello torna in televisione in una versione completamente rinnovata. Nella Casa più spiata d’Italia faranno di nuovo ingresso personaggi non famosi insieme a i vip che, in queste ultime edizioni, sono stati gli unici concorrenti del famoso reality show in onda su Mediaset. E proprio l’amministratore delegato dell’azienda creata da Silvio Berlusconi, il figlio Pier Silvio, ha deciso di cambiare il format e rivoluzionare il programma.

Già dallo scorso anno il cambio di rotta durante la messa in onda della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quando bloccò la replica di una puntata e decise di porre freno al troppo trash. Qualche tempo fa anche Alfonso Signorini ha parlato della nuova edizione: “La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social”.

Franco Oppini concorrente del Grande Fratello

In questo periodo sono usciti alcuni nomi di veri vip, come le attrici Ornella Muti e Claudia Gerini, ma entrambe hanno smentito la partecipazione al Grande Fratello. “Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip siano denigranti. Faccio l’artista, non il trash. Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello”, aveva detto la Muti all’AdnKronos.

Anche Claudia Gerini ha smentito la notizia della sua partecipazione al Grande Fratello. In queste ore è spuntato il nome di Franco Oppini, attore di cinema, tv e teatro ed ex marito di Alba Parietti. La notizia è arrivata da un utente social che ha contattato Deianira Marzano.“Franco Oppini, sicuro”, si legge nella chat screenshottata dalla influencer napoletana che ha dato la notizia.

Classe 1950, 73 anni, Franco Oppini non ha mai partecipato ad alcun reality show. Per lui, quindi, sarebbe la prima volta in assoluto. Tre anni fa il figlio Francesco è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 vinto dall’influencer milanese Tommaso Zorzi. Franco Oppini è stato il fondatore del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli insieme a Umberto Smaila, di cui è compagno di classe, Jerry Calà, Gianandrea Gazzola, Nini Salerno e Spray Mallaby.