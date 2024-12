La casa del Grande Fratello è stata teatro di una serata infuocata, tra accuse, tensioni e decisioni che hanno alimentato i contrasti già esistenti tra i concorrenti. Al centro della tempesta, ancora una volta, ci sono Helena Prestes e Shaila Gatta, due delle protagoniste più discusse di questa edizione. Tutto è iniziato con un comunicato del Grande Fratello che ha proposto ai gieffini una sfida basata sulla sincerità.

“Grande Fratello vi chiede una prova di sincerità. Guardatevi in faccia e rispondete a questa domanda: la vostra è una cena tra amici, ma chi non vorreste che fosse seduto con voi a questo tavolo? Scrivete il nome della persona scelta sul vostro sottopiatto. Per i due più votati ci saranno delle conseguenze che Grande Fratello vi svelerà al momento opportuno”. La tensione è salita alle stelle quando i voti hanno decretato che le più “indesiderate” fossero Helena Prestes e Amanda. Come previsto, le due hanno dovuto affrontare una penalità comunicata direttamente dal GF: “Siete stati sinceri e avete fatto le vostre scelte. Le più votate sono: Helena e Amanda.

Grande Fratello, Helena porta Lorenzo in tugurio ed è caos

La conseguenza di questa decisione è che queste concorrenti dovranno trasferirsi nel Tugurio, da adesso fino a nuova comunicazione di Grande Fratello”. Ma il dramma non si è fermato qui. Alle due nominate è stato chiesto di scegliere un concorrente ciascuna da portare con sé nel Tugurio. Amanda ha optato per MariaVittoria, mentre Helena ha scelto Lorenzo Spolverato, scatenando l’ira di Shaila.

La scelta di Helena di portare Lorenzo nel Tugurio ha mandato su tutte le furie Shaila, che non ha nascosto la sua gelosia e ha attaccato senza mezzi termini la modella brasiliana:

“Ossessionata, è un’ossessione! Non ho parole! Sei una falsa e tutti ti stanno scoprendo. Ma poi arrenditi che non ce la farai mai con lui. Rassegnati. Ma sei anche masochista. Tanto non lo avrai mai puoi restarci pure una settimana in tugurio. Fattene una ragione, puoi portarlo anche su Marte”.

“Si tratta di dignità di donna, ma che esempio dai alle donne? Rompi il ca** a due persone che si amano. Fai una brutta figura. Ma l’orgoglio dove ce l’hai? Se ti vedo cambio corridoio. Sei una finta. Amore non sarai mai un ostacolo, non sarà mai tuo. Non avrai mai quello che vuoi bella!”. Le parole di Shaila hanno acceso ulteriormente gli animi nella casa, portando altri concorrenti a schierarsi contro Helena.

Anche Jessica non ha esitato a intervenire, criticando duramente Helena e accusandola di strategie mirate: “Sei senza vergogna. E sei brava a fare i reality! Li hai fatti tutti, il prossimo anno vai a La Talpa. Fai queste strategie e ne combini di tutti i colori. Sarà felice il tuo agente! Sì, il tuo agente diventerà ricchissimo. Quando vedi che uno è impegnato e non ti vuole, te ne devi fare una ragione e ti fai da parte. Ci siamo passati tutti ad innamorarsi di una persona impegnata… e ti devi mettere da parte. Ma da donna che cavolo corri dietro ad uno impegnato che non ti vuole?!”.

Per tutti quelli che dicevano che Helena poteva portare Javier in tugurio non poteva visto che i nominati erano: Yulia, Stefano, Lorenzo,Shaila,Maria Vittoria #GrandeFratello #shailenzo #javi7 pic.twitter.com/2pBJufsZGI — AnDrEA (@andrea9737268) December 8, 2024

La serata si è conclusa con Helena, Lorenzo, Amanda e MariaVittoria relegati nel Tugurio, mentre il resto della casa non ha perso l’occasione per criticare apertamente Helena. Gli altri concorrenti hanno dato vita a un vero e proprio comizio, sottolineando come il comportamento della Prestes abbia superato ogni limite. Le accuse di falsità, manipolazione e ossessione nei confronti di Lorenzo si sono fatte sempre più pesanti, isolando la modella e gettando ulteriore benzina sul fuoco.

Questa nuova vicenda non ha fatto altro che accentuare le divisioni già esistenti tra i concorrenti. Da un lato, Helena sembra determinata a non farsi condizionare dai giudizi altrui, dall’altro, Shaila e i suoi sostenitori continuano a puntare il dito contro di lei. In un clima così teso, è difficile immaginare che i rapporti possano migliorare. Il Tugurio potrebbe diventare un ulteriore terreno di scontro, con Lorenzo inconsapevolmente al centro di una guerra fredda che coinvolge tutti gli abitanti della casa.