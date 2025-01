La terza puntata di Io Canto Senior è andata in onda nella prima serata di venerdì 24 gennaio 2025 su Canale 5, regalando una serata davvero speciale. In questa puntata, infatti, sono stati scelti i concorrenti che accederanno alla finale della settimana successiva, dove si contenderanno un montepremi di 30.000 euro. L’emozione è subito alle stelle con l’inizio dei duetti. I primi a esibirsi sono Gabriele Paolucci e Cristina Scuccia. Dopo la loro performance, Gerry Scotti non perde occasione di fare un commento che scatena emozioni: “In platea, ogni volta che canti si commuove”, afferma, per poi aggiungere, con un sorriso autoironico, “Io sono famoso perché mi commuove, mi prendono anche in giro, ma a me non importa nulla, è una cosa bella”.

La telecamera inquadra una donna visibilmente emozionata, e Paolucci spiega che si tratta di sua moglie. Il conduttore, curioso, chiede alla signora il motivo di tanto affetto, e lei, con la voce che le si spezza per la commozione, racconta: “La passione per il canto per Gabriele nasce da piccolo e l’ha coltivata con tanti sacrifici, anche i suoi genitori l’hanno aiutato con tanti sacrifici”, ma non riesce a proseguire vista l’emozione.. Accanto a lei c’è anche una ragazza che non riesce a trattenere le lacrime. Gerry Scotti, a questo punto, chiede: “Chi è la signora accanto che piange anche lei?” e si scopre che si tratta della figlia di Gabriele. Il conduttore, commosso, conclude: “Per me, questa è la cosa più bella del mondo”. Subito dopo, il palco viene occupato da Anna Paola Andreini e Benedetta Caretta, che si sfidano in un nuovo duetto.

Leggi anche: “Esco”. Grande Fratello, l’annuncio è il colpo peggiore per Signorini: perché ha deciso così





Io Canto Senior, scintille tra Iva Zanicci e Anna Paola Andreini

Dopo la loro esibizione, la regia manda in onda alcuni video in cui Anna Paola commenta le battute di Iva Zanicchi e Orietta Berti. La Zanicchi aveva fatto una battuta sull’età della concorrente, mentre Orietta Berti aveva criticato la sua interpretazione di una canzone di Edith Piaf, dicendo che la tonalità non le era piaciuta. Anna Paola, visibilmente irritata, commenta la battuta della Zanicchi, che durante la prima puntata aveva detto: “Guardate come canta bene questa signora più vecchia di me. Mi sembrava di essere all’asilo, mio padre c’ha la macchina più grande della tua”.

La Zanicchi non tarda a replicare, preparandosi a rispondere con altrettanta prontezza: “Lei signora, le do del lei, posso darle del, del tu?” ma Anna Paola la interrompe: “Del voi mi deve dare”. La Zanicchi, visibilmente irritata, sbotta: “Ah ma allora è un po’ str**za però eh!”. Poi aggiunge: “Come avrà notato, nonostante questi appunti che abbiamo fatto, l’abbiamo giudicata con equità”.

La gara prosegue con il duetto tra Alessandro Rea e Fausto Leali, seguito da quello tra Filomena Migliaccio e Anna Tatangelo su Quando, quando di Pino Daniele. Alla fine della manche, la classifica vede in testa Alessandro Rea, seguito da Gabriele Paolucci al secondo posto, Massimo Gentili al terzo, e al quarto posto, con il salvataggio, Anna Paola Andreini e Filomena Migliaccio. Gabriella Bonino e Angelo Aliano finiscono invece al ballottaggio.