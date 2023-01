Edoardo Tavassi imita Antonella Fiordelisi. Era già accaduto qualche giorno fa che il vippone in guardino si divertisse ad imitare la coinquilina con lei presente che, come prevedibile, non ha gradito la cosa. Dopo aver notato Antonella Fiordelisi in disparte, il 38enne romano ha deciso di cimentarsi in una sua imitazione. L’influencer campana non ha affatto gradito di essere derisa per l’ennesima volta (lo si evinceva dal suo sguardo), ma ha preferito non commentare per non innescare l’ennesima discussione.

Sul web l’imitazione non è piaciuto tanto che i fan su Twitter hanno criticato l’imitazione fatta da Edoardo Tavassi al GF Vip: “Che cosa squallida e tutti a ridere”, scrive un utente a cui fa eco un altro: Menomale che è lei quella che mette zizzania e vuole litigare a tutti i costi”. E ancora ecco un altro commento: “Eh ma lui non scherza per offendere”. In sostanza non è piaciuto che un uomo di quasi 40 anni si diverta a provocare una ragazza di 24.

GF Vip, Edoardo Tavassi imita Antonella Fiordelisi

Nelle ultime ore c’è stata un’altra imitazione di Antonella Fiordelisi e sempre ad opera di Edoardo Tavassi. È evidente che tra i due non ci sia grande simpatia, spesso si sono scontrati e non sembrano esserci margini per ricucire il rapporto. La spadista è in particolare convinta che il suo fidanzato Edoardo Donnamaria si sia fatto influenzare troppo dall’amico, tanto da cambiare atteggiamento nei suoi confronti. L’imitazione è arrivata nel corso del TG Vip che i concorrenti si divertono a proporre in casa.

Il video del momento ha naturalmente fatto il giro dei social in pochi minuti, tuttavia sembrerebbe che Antonella Fiordelisi non abbia gradito del tutto la scenetta. Nell’imitazione Edoardo Tavassi indossa una parrucca nera e prendendo le parti della vippona accusa Donnamaria di aver messo un like su Instagram a una foto: “Ma era Lorenza, mia cugina”, dice il volto di Forum che tiene il gioco. L’imitazione prosegue e la telecamera stacca sul viso di Antonella Fiordelisi che assiste alla scena e dal suo sguardo non gradisce l’imitazione.

Gli scontri fra i due sono all’ordine del giorno. Uno degli ultimi durante la vigilia di Natale, quando Edoardo Tavassi e la spadista hanno avuto un’accesa discussione: l’influencer ha in particolare lanciato delle frecciatine sull’aspetto fisico del fratello di Guendalina e lui non ha gradito chiedendo agli altri concorrenti di essere mandato in nomination proprio contro Antonella dicendosi felice in ogni caso qualunque fosse l’esito, l’importante era non condividere più lo stesso tetto della compagna di reality.