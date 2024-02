Sanremo 2024 oltre il successo. L’ultimo condotto da Amadeus ha registrato ascolti record, oltre le aspettative. La prima serata, spiegano i dati Auditel, è stata seguita da 10.561.000 di spettatori, vale a dire il 65,1 per cento di share. E così ‘Ama’ ha battuto se stesso, superando i numeri della scorsa edizione. Sempre nella serata di esordio, il picco è stato di 16,786mila telespettatori mentre il picco di share, 15 minuti dopo la mezzanotte, è stato del 70,1 per cento. Pazzesco. E tante sorprese sono attese nella seconda serata di questo Sanremo. Ad accompagnare Amadeus, come co-conduttrice, c’è un volto tanto amato della musica italiana: Giorgia (tutto quello che c’è da sapere su di lei).

Festival di Sanremo 2024, la diretta della seconda serata: cantanti, canzoni, ospiti e tutto quello che succede

Oggi sono 15 i cantanti in gara, quindi la metà rispetto alla ‘maratona’ della prima serata che ha visto esibirsi tutti i trenta artisti ammessi al Festival: una diretta lunghissima fino a notte fonda. I cantanti vengono presentati dagli altri 15 colleghi che, in questo modo, partecipano alla serata.

Ecco la scaletta della seconda serata del Festival

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole” presentato da Ghali

– “Il cielo non ci vuole” presentato da Ghali Francesco Renga e Nek – “Pazzo di te” presentati da La Sad

– “Pazzo di te” presentati da La Sad Alfa – “Vai!” presentato da Mr. Rain

– “Vai!” presentato da Mr. Rain Dargen D’Amico – “Onda alta” presentato da Diodato

– “Onda alta” presentato da Diodato Il Volo – “Capolavoro” presentati da Rose Villain

– “Capolavoro” presentati da Rose Villain Gazzelle – “Tutto qui” presentato dai Bnkr44

– “Tutto qui” presentato dai Bnkr44 Emma – “Apnea” presentata dai Santi Francesi

– “Apnea” presentata dai Santi Francesi Mahmood – “Tuta gold” presentato da Alessandra Amoroso

– “Tuta gold” presentato da Alessandra Amoroso BigMama – “La rabbia non ti basta” presentata da Il Tre

– “La rabbia non ti basta” presentata da Il Tre The Kolors – “Un ragazzo una ragazza” presentati da Angelina Mango

– “Un ragazzo una ragazza” presentati da Angelina Mango Geolier – “I p’ me, tu p’ te” presentato da Fiorella Mannoia

– “I p’ me, tu p’ te” presentato da Fiorella Mannoia Loredana Bertè – “Pazza” presentata da Sangiovanni

– “Pazza” presentata da Sangiovanni Annalisa – “Sinceramente” presentata da Maninni

– “Sinceramente” presentata da Maninni Irama – “Tu no” presentato dai Ricchi e Poveri

– “Tu no” presentato dai Ricchi e Poveri Clara – “Diamanti grezzi” presentata dai Negramaro

Sanremo 2024, la seconda serata inzia con una sorpresa: apre Ruggero di viva Rai 2

In collegamento dall’esterno dell’Ariston Amadeus e Fiorello lasciano l’apertura della seconda serata a Ruggero, “il nonno più amato d’Italia”. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una presenza fissa nel programma mattutino di Fiorello. Un inizio niente male.

Sanremo 2024, inizia la gara: Ghali presenta Fred De Palma

La seconda serata si apre con l’esibizione di Fred De Palma e la sua “Il cielo non ci vuole”. Un testo che parla di amore che cerca di resistere a tutto, nonostante tutto sembra andare contro. Fred chiude l’esibizione regalando i fiori e salutando i genitori in platea.

Tocca ora al duo Francesco Renga e Nek, presentati dal gruppo La Sad

Un amore finalmente adulto che si dimostra indispensabile anche quando non puoi farne a meno. Per la seconda serata Francesco Renga sceglie un look sobrio ed un completo in verde. Nek con uno marrone. La canzone si chiama ‘Pazzo di te’ e nel corso della prima serata ha raccolto un buon riscontro dal pubblico.

Sanremo, da Striscia la notizia body shaming su BigMama

Da Striscia la Notizia Body Shaming su Big Mama. Sull’account social del programma di Antonio Ricci sono stati pubblicati alcuni outfit della cantante e da altri big del Festival. Se Amadeus è stato paragonato a uno degli Stormtrooper di Star Wars, Marco Mengoni, vestito di rosso, a Papa Francesco, Irama al maestro dei mimi Simone Barbato, molto peggio è andata a BigMama: paragona Ursula, la strega dei mari de La Sirenetta. Una triste caduta di stile. Tanti i commenti, tra cui quello di Elisabetta Canalis che scrive: “A me invece ricorda molto Madonna da giovane ed ha uno sguardo ed un sorriso penetrante oltre che una voce stupenda. Mi sembra una ragazza che fa della sua fisicità un punto di forza non necessariamente omologato agli standard delle magrissime con il viso rifatto in serie. Speriamo resti sempre lei stessa in un mondo taglia 38 di nasi, bocche e zigomi tutti uguali”.

Un post Instagram di Elisabetta Canalis su BigMama

Giorgia fa il suo debutto sul palco dell’Ariston

Una fuoriclasse, una cantante eccezionale. Giorgia ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston. Amadeus l’ha scelta come co conduttrice della seconda serata dopo Marco Mengoni. Una scelta che è stata la più azzeccata a giudicare dal modo in cui l’ha accolta il pubblico. Applausi quando ha messo piede sul palco. Brividi quando, a 30 anni dalla prima volta, ha cantato “E poi”. Le note della canzone sono stata accompagnate da migliaia di torce. Alla fine dell’esibizione una standing ovation con pochi precedenti. Una pagina che per molti era un successo già scritto.

Applausi per Il Volo

I ‘teneroni’, come sono conosciuti in tutto il mondo, hanno strappato applausi. Capolavoro è un brano che vuole ampliare il loro pubblico, fatto di generazioni intere. E di diverse nazionalità. Non più pop lirico, perché Il Volo è cresciuto. Piccolo fuoriprogramma, un mazzo regalato alla platea.

Giovanni Allevi torna e commuove

Cappello nero in testa e maglione scuro. E poi le lacrime di Giovanni Allevi che ha iniziato un lungo monologo. “All’improvviso mi è crollato tutto. Non suono più il pianoforte davanti ad un pubblico da quasi due anni. A Vienna, durante l’ultimo concerto, non riuscivo a muovere le dita. Non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata quella sensazione di febbre a 39, durata un anno. Ho perso molto, il mio lavoro, le mie certezze, ma mai la voglia di immaginare. Era come se il dolore mi porgesse alcune sfide. Durante un concerto ho notato una poltrona vuota. Mi sono sentito mancare. Eppure ad inizio carriera suonavo davanti a poche persone. Oggi, dopo la malattia, non so cosa darei per suonare davanti a quindici persone. Ognuno di voi è irripetibile, unico. Un altro dono è la gratitudine nei confronti del creato. Non si contano le albe e i tramonti che ho contato dalla stanza di quell’ospedale. Un altro dono: la riconoscenza per il talento dei medici e di tutto il personale ospedaliero. La riconoscenza per la ricerca scientifica. La riconoscenza per la forza e l’esempio che ricevo dagli altri pazienti. Ci sono guerrieri. E genitori dei piccoli guerrieri che oggi ho voluto portare qui sul palco. E ancora un dono: quando tutto crolla e resta in piedi solo l’essenziale, il giudizio che riceviamo dell’esterno non conta più. Il cielo stellato continua a girare nelle sue orbite perfette, eppure sento che in me c’è qualcosa che permane. Ed è ragionevole pensare che ci sia per sempre. Voglio accettare il nuovo Giovanni”. Chiuso il monologo ha suonato il piano davanti all’Ariston. “Con tutta l’anima”.

Allevi mi ha spezzata. Questo monologo arriva forte come un treno preso in faccia.

Grazie Maestro ❤️‍🩹#SANREMO2024 — La Signorina Silvani 🇵🇸 (@ebbemasci) February 7, 2024

Giovanni Allevi ci sta insegnando e spiegando la vita per chi non se ne fosse accorto 👏🏻👏🏻👏🏻❤️#sanremo24 — Zia Mery (@kendy_na5) February 7, 2024

Commovente l'intervento del maestro Allevi, una forte emozione, parole meravigliose, una lezione di vita che genera speranza per chi sta soffrendo. Grazie!#Sanremo2024 pic.twitter.com/UYhuHbycMr — Francesco B. (@baffi_francesco) February 7, 2024

Sanremo, la protesta dei trattori domani al Festival?

La terza serata del Festival di Sanremo potrebbe riservare sorprese. A salire sul palco dell’Ariston potrebbero essere non solo i 15 cantanti in gara, ma anche gli agricoltori che in queste settimane stanno protestando in tutta Italia contro le politiche agricole europee, l’aumento dei costi di produzione, la sperequazione tra prezzi di vendita al dettaglio (quello che gli agricoltori si vedono corrisposto) e quelli dei supermercati. A dirlo è Filippo Goglio, uno dei leader del movimento milanese Riscatto Agricolo “Confermo che veniamo a Sanremo domani sera, abbiamo parlato con Amadeus e ci ha detto che vuole portare la nostra protesta sul palco dell’Ariston. Partiamo stasera con i trattori da Melegnano e arriviamo domani mattina. Porteremo al Festival le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre fatiche, per illustrare le molte idee e proposte di noi giovani agricoltori, per continuare a sperare nel futuro della nostra agricoltura e determinati nel continuare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni”. A quanto si apprende la delegazione di circa 15 trattori partirà dal presidio di Melegnano verso le ore 20.00 di mercoledì 7 febbraio e raggiungerà in nottata la città dei fiori. Chissà come si comporterà Amadeus.

Sanremo, Gazzelle bocciato dal pubblico

Per stabilire il successo o meno della sua canzone ci vorrà ancora tempo, ma quanto al look esibito da Gazzelle nel corso della seconda serata il pubblico ha già dato la sua sentenza. Accompagnato sul palco dell’Ariston dai Bnkr 44, il cantante si è attirato qualche critica e commenti ironici a pioggia sui social. Gazzelle indossa un giubbotto over grigio fumo scuro. Immancabili gli occhiali da sole neri. E immancabile i commenti. Si legge su X: “Io nella vita vorrei avere la stessa attitudine fancazzista di Gazzelle, che va a Sanremo come se stesse andando a comprare il pesto tigullio speck e noci alla Conad”. E ancora: “Lo stylist di Gazzelle dopo aver fatto le ore piccole ieri è andato a dormire alle 21 e lui si è dovuto arrangiare”. Insomma, quel look un po’ troppo casual non è proprio piaciuto al popolo della rete.