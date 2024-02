Chi vince il Festival di Sanremo 2024: la classifica dei bookmakers. Secondo la Stai infatti, ci sarebbe già un vincitore e non ci sarebbero troppi dubbi su questo. Ma andiamo con ordine. La classifica che vi stiamo per proporre potrebbe cambiare (anzi, cambierà sicuramente visto che potrebbe accadere di tutto durante queste giornate di Festival, ndr). Quindi, chiaramente, è da prendere con le pinze tutto quello che vi scriviamo oggi, la mattina dopo la prima serata della kermesse.

C’è da dire poi che, ovviamente, c’è già stata una prima modifica della classifica da ieri a oggi, ovvero da prima di sentire le esibizioni al day-after. Se infatti nella giornata del 6 febbraio 2024, la favorita era Annalisa al 3.75 e al secondo posto trovavamo Angelina Mango quotata 4.75, le cose sono diametralmente opposte oggi.





Chi vince il Festival di Sanremo 2024: la classifica dei bookmakers

Nella classifica Snai troviamo infatti al primo posto la figlia dell’indimenticato Pino Mango a 2,75. Al secondo posto invece troviamo Annalisa con il 3,25. Al terzo, posto Irama, con il 7,5 e al quarto Geolier e al quinto Loredana Bertè. Alla fine della classifica troviamo qui è dato per sfavorito, ovvero 100: qui ci sono i Ricchi e Poveri, Alfa, ma anche Sangiovanni, Fred De Palma, Mannini e molti altri.

Siamo anche certi che, come dicevamo, questa classifica cambierà nel giro di poco e già da oggi pomeriggio e stasera durante il Festival, le percentuali di puntata cambieranno drasticamente. Sembra tuttavia evidente che ad avere la meglio, sono Angelina Mango e Annalisa, anche se la classifica ufficiale di Sanremo vede al primo posto Loredana Bertè.

Al termine della prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo il voto della Sala Stampa ha portato Loredana Bertè con "Pazza" in testa alla classifica provvisoria

Che poi sembra strano che si possa sapere il vincitore ancor prima di ascoltare le canzoni. Va bene la popolarità, ma in fondo sono le canzoni a fare da padrona in un contesto come questo. Potrebbe vincere la Mango solo perché amatissima? Chi può dirlo.

