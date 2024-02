Giorgia, nata a Roma, nel quartiere Monteverde, il 26 aprile 1971, è una delle voci più belle della musica italiana degli ultimi anni: più volte è stata considerata l’erede della mitica Mina e la Whitney Houston italiana. Vero nome Giorgia Todrani (160 centimetri di altezza per 50 chili), la cantante romana ha la musica nel sangue, è infatti figlia del musicista Giulio Todrani che fondò il gruppo soul Io vorrei la pelle nera. Nel novembre del 1993 vince la prima edizione di Sanremo Giovani, ideato da Pippo Baudo, con il brano ”Nasceremo” scritto da lei, Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese.

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

Giorgia si aggiudica l’accesso al Festival di Sanremo 1994 nella Sezione Nuove Proposte con ”E poi’‘ (scritto dagli stessi autori), classificandosi settima. L’anno successivo vince il Festival con ”Come saprei” (scritta da Eros Ramazzotti, A. Cogliati, V. Tosetto e Giorgia), aggiudicandosi anche il Premio della Critica. Nella sua carriera, Giorgia ha duettato con mostri sacri della musica mondiale come Luciano Pavarotti, Ray Charles nel 1999 al Summer Festival di Lucca cantando con lui ”Georgia on my mind”.





Chi è Giorgia, cantante: anni, altezza, peso, fidanzato famoso, figlio

E ancora Michael Mc Donald, Lionel Ritchie e Herbie Hancock, con lui in tour in tutta Europa, che di lei dirà: ”È fantastica perché non ha paura di rischiare. Quando canta, ha una luce dentro”. Anche nei suoi live ha sempre collaborato con musicisti di fama internazionale come la New Power Generation di Prince, il direttore musicale di Whitney Houston, il chitarrista di Justin Timberlake e di Aretha Franklin e il percussionista di Michael Jackson.

Per continuare a leggere clicca su Successiva