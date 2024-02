Sanremo 2024, polemiche dopo la classifica della prima serata. Anche la seconda giornata del Festival è andata in archivio ieri, mercoledì 7 febbraio, e oltre alle performance degli artisti in gara oggi si parla anche d’altro. Ha fatto molto discutere e generato tante critiche, infatti, l’intervento di John Travolta. Il divo americano è stato invitato da Amadeus e Fiorello a fare Il ballo del Qua Qua.

Lo stesso Fiorello ha ammesso: “Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Tu non lo sai, perché tu non c’eri, tu eri impegnato a dire ‘Codice 01′. Mentre lui dice ‘Codice 01′, io mi prendo gli insulti”. Tuttavia non è l’unica polemica scoppiata in queste ore. Già dopo la prima serata Anna Pettinelli ha detto la sua, in maniera forte, sulla classifica parziale.

Pettinelli durissima contro la sala stampa per la classifica

L’insegnante di Amici ha avuto da ridire pure sulla canzone di Annalisa “Sinceramente”. Secondo Anna Pettinelli il brano è molto simile ad un altro pezzo, “Can’t Get You Out of My Head” di Kylie Minogue. Insomma, come mettere un po’ di pepe su una delle artiste più amate e apprezzate del momento. Ma non è finita. La conduttrice radiofonica ha avuto da ridire anche su altro.

La classifica parziale dopo la prima serata ha visto primeggiare Loredana Bertè, al secondo posto Angelina Mango, poi Annalisa, Diodato e Mahmood. Ebbene Anna Pettinelli ha commentato sarcastica: “Devono smettere di distribuire prosecco in sala stampa. Tutti ciucchi“. Per quei pochi che non lo sapessero ‘ciucchi’ sta per ‘ubriachi’. Decisamente non è d’accordo con il giudizio dei giornalisti, anche se non è chiaro a quali posizioni si riferisca…

Il commento di Anna Pettinelli sulla classifica di ieri 😭 #Sanremo2024 pic.twitter.com/18PsJTCANP — Trash Italiano (@trash_italiano) February 7, 2024

Dopo la seconda serata, invece, la classifica vede Geolier con “I p’ me tu p’ te” al primo posto, seguito da Irama con “Tu no” e Annalisa con “Sinceramente”. Loredana Bertè con “Pazza” è quarta e Mahmood con “Tuta gold” quinto. Anche qui molte polemiche social: ““La classifica di merda con il televoto da casa” e “Sono fan di Geolier .. ma esiste musica e MUSICA .. e non può rappresentare la musica italiana”. Voi cosa ne pensate?

