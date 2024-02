Il Festival di Sanremo è iniziato martedì 6 febbraio e la prima serata ha avuto 12.342.000 spettatori con il 44,18% di share. Un vero boom di ascolti specialmente nella seconda parte che dimostra come il pubblico abbia apprezzato la scelta di Amadeus, con cantanti giovani e qualche veterano come Loredana Bertè, che infatti nella prima serata si è piazzata sul più alto gradino del podio con la sua ‘Pazza’. Nella seconda serata si sono esibiti 15 degli artisti in gara, presentati dagli altri quindici nella speciale veste di co-conduttori e a fine serata Amadeus ha svelato la top 5.

Geolier – “I p’ me tu p’ te”; Irama – “Tu no”; Annalisa – “Sinceramente”; Loredana Bertè – “Pazza”; Mahmood – “Tuta gold”. Ma la strada verso il traguardo è ancora lunga e tutto potrebbe ancora accadere. Co-conduttore di Amadeus della prima serata è stato Marco Mengoni. Ha affascinato il pubblico quando ha riportato sul palco dell’Ariston la canzone vincitrice di Sanremo 2023, Due Vite, e alcuni dei suoi brani più famosi grazie al suo incredibile talento e alla sua fortissima presenza scenica.





Marco Mengoni e Mahmood, la domanda della giornalista dopo la prima serata di Sanremo 2024

Ma c’è stato un momento che ha particolarmente incuriosito il pubblico più attento del Festival di Sanremo e ovviamente commentato a suon di battute e meme sui social. Stiamo parlando della presentazione di Mahmood e della sua canzone Tuta Gold. Gli sguardi, la mano sulla spalla tra il cantante e Marco Mengoni hanno fatto impazzire i social che subito hanno sognato un avvicinamento tra i due. È noto, infatti, che su entrambi i cantanti girino voci sulla loro presunta omosessualità e il pubblico più romantico ha sognato un flirt tra i due.

Ritorniamo a ieri sera quando il nostro problema era sapere cosa ci fosse stato tra Mahmood e Mengoni #Sanremo2024″, “Ho dovuto mettere lo slowmo per questo scambio di sguardi tra Mengoni e Mahmood 👀👀👀”, “Mahmood e Mengoni che cercano di nascondere l’evidenza #Sanremo24 si legge su Twitter. Intervistato fuori dall’Ariston, Mahmood ha risposto a una domanda su Marco Mengoni.

“I fan sognano un duetto con Marco Mengoni, ti piacerebbe?“, ha chiesto la giornalista a Mahmood, che ha risposto: “Marco? È vero, ancora non è successo con Marco! Non ho ancora fatto niente. Ma posso dire chissà? Vediamo cosa ci riserverà il futuro!“. Ovviamente la domanda era prettamente sul piano lavorativo, anche se quel ‘non ho fatto ancora niente’ ha comunque scatenato il popolo del web.