Sanremo 2024, Fiorello: “Scusate, è stato terrificante, carriere finite”. Grande apprensione per Ciuri, la storica spalla di Amadeus per questi ultimi 5 Festival di Sanremo. Non era mia successo che l’uomo, uno dei mattatori più interessanti d’Italia, facesse queste affermazioni così dure contro sé stesso e lo stesso Amadeus. Il conduttore di Viva Rai 2 ha espresso tutto il suo disgusto contro una gag ideata proprio da lui stesso.

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

C’è sempre una base di ironia nelle sue parole, eppure stavolta sembra essere più duro del solito e come sempre molto onesto. Si parlava dell’ospitata di Jon Travolta a Sanremo 2024 e di quel siparietto con Il Ballo del Qua Qua. Fiorello allora, sinceramente ha confessato: “Devo dirlo, prima ho fatto una delle cose più terrificanti della storia della televisione italiana. Sì, abbiamo fatto una gag terrificante”.





Sanremo 2024, Fiorello: “Scusate, terrificante, carriere finite”

E ancora: “Tu Amadeus non lo sai perché non ci sei, eri impegnato a dire ‘codice 01’. E mentre tu fai ‘codice 01’ gli insulti me li becco io. Perché tu stai lì sul palco e io mi prendo le offese. Come cosa è successo? Abbiamo fatto una cosa… ma ti sei reso conto? Quella con John Travolta, gli abbiamo fatto ballare il Ballo del Qua Qua. Era carina e divertente?! Ma cosa stai dicendo? Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Mentre la stavamo facendo mi dicevo ‘ecco, qui è la fine delle nostre carriere’”.

JOHN TRAVOLTA IN MONDOVISIONE CHE BALLA IL BALLO DEL QUA QUA CON AMADEUS E FIORELLO UN PAESE DI ESAURITI TOTALI #Sanremo2024 pic.twitter.com/EKn3LJQ5d8 — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 7, 2024

Poi dice Fiorello: “Quella di John Travolta anche, ma è peggio per noi, perché la gente pensa ‘siete stati voi due a fare quella roba ed è colpa vostra’. Noi volevamo fare una cosa ironica e simpatica. Però io già da quando ero andato nel camerino avevo capito l’antifona, avevo capito e avevo detto ‘oddio, ragazzi qui…’ Gli ho chiesto se voleva farlo, lui mi ha detto che non sapeva cosa fosse quella canzone e gli ho spiegato ‘è una cosa ironica, una cavolata”.

Fiorello su Travolta: "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della tv italiana" #vivarai2 #Sanremo2024 pic.twitter.com/DxwQOWg5k2 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 8, 2024

Conclude quindi Fiorello: “Tu fai sempre cose belle e noi qui ti facciamo fare una cosa più ironica’. E lui mi ha detto di sì. Poi si è levato anche il cappello, alla fine giustamente l’ha tolto. Insomma, questo è successo mentre tu giocavi con i tuoi codici. Noi pensavamo di far ridere e invece la gente ci ha attaccato nemmeno avessimo fatto fuori qualcuno. Era una scenetta venuta male, invece anche i giornali si sono scatenati. Direi di chiudere l’argomento, ci assumiamo le nostre responsabilità”.

Leggi anche: “Imbarazzante”. Sanremo 2024, la classifica della seconda serata: polemica per la prima posizione