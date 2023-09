Chi è Rosanna Fratello del GF 2023: età, altezza, peso, marito, figli, fratello morto

Rosanna Fratello è una cantante e attrice italiana e c’è anche lei tra i concorrenti del Grande Fratello 2023. La sua carriera è iniziata nel 1967, grazie a un contratto con la Arlecchino di Enzo Amadori, cantante, compositore e produttore discografico con il quale ha inciso tre brani per il Festival di Sanremo. La prima canzone che le vale la partecipazione alla kermesse canora è il riadattamento de Il treno, presentata in versione alternativa da Brenton Wood.

Al Festival di Sanremo, Rosanna Fratello partecipa anche nel 1970 e l’anno successivo con i brani Ciao anni verdi e Amsterdam, brano che riscuote un grande successo in Spagna. Nello stesso anno partecipa a Canzonissima con Sono una donna, non sono una santa, canzone che raggiunge un grande successo.

Chi è Rosanna Fratello del Grande Fratello 2023, vita privata: anni, altezza, peso, marito, figli, fratello morto

Dotata di una bellezza mediterranea e di una presenza scenica molto forte, Rosanna Fratello viene scelta per vestire i panni della moglie di Sacco nel film Sacco e Vanzetti, accanto a Gian Maria Volonté. Grazie a questo ruolo, l’artista ha vinto un Nastro D’Argento a Cannes come miglior attrice esordiente. Nel 1981 è stata scelta dalla celebre rivista per adulti Playboy per posare in copertina.

Continua la sua carriera da cantante e collabora con Fausto Leali, Cristiano Malgioglio e altri artisti. Bellissima e molto corteggiata, nel 1975 Rossana Fratello si sposa con Pino Cappellano, gestore di una pasticceria a Como e poco dopo nasce la figlia Guendalina. C’è un tragico evento nella vita dell’artista, il suicidio del fratello Giovanni. Durante una ospitata a “Verissimo”, la cantante ha parlato del il gesto estremo dell’uomo dopo aver appreso di essere affetto da una grave malattia.

“Decise di non voler esserci più e questa è la cosa più dolorosa per una sorella e un genitore. Eravamo entrate in camera io e mia madre per stare con lui, poi siamo andate in cucina e abbiamo sentito un botto pazzesco”, aveva spiegato commossa a Silvia Toffanin. Rosanna Fratello è nata a San Severo, in Puglia, il 26 marzo del 1951. È alta 171 centimetri, per un peso di 58 chilogrammi.