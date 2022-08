“Sì, posso confermarlo”. Romina Power non lo tiene per sé: annuncio top

Si prospettano grandi novità per Romina Power. Non stiamo parlando di voci circolate sul suo conto, ma di affermazioni che sono arrivate direttamente dalla bocca della cantante americana. Lei ha rilasciato infatti un’intervista molto interessante, nella quale ha fatto un annuncio che forse aspettava di fare da diverso tempo. Ma ora il tutto si sta concretizzando nel miglior modo possibile e quindi ha voluto riferire tutto ai suoi fan, che ora non vedono l’ora di scoprire ogni minimo dettaglio nei prossimi giorni.

Romina Power ha fatto un annuncio molto importante. Invece nei giorni scorsi Loredana Lecciso ha parlato così di lei: “La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. E’ questione di tempo, e io sono paziente. Mentre con Al Bano va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale. Un mio ritorno in televisione? Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito, e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”.





Romina Power, l’annuncio: “In trattativa per uno show”

Secondo quanto ha rivelato Romina Power nel suo annuncio fatto a Tv Sorrisi e Canzoni, in questa conversazione esclusiva con il giornalista ha ammesso di essere pronta a fare qualcosa di importante e intrigante. In questa intervista si è soffermata anche sulla sua rinascita, grazie al buddismo e allo yoga. Ma poi, quando le è stato chiesto cosa farà in futuro nel piccolo schermo, ha confessato di essere vicina a ufficializzare una notizia fondamentale. Andiamo a vedere insieme cosa ha affermato.

A Tv Sorrisi e Canzoni Romina Power ha esclamato: “Siamo in trattativa per la mia partecipazione a uno show, ma per ora non posso rivelare di più”. Non si sa con esattezza cosa la attenderà, anche se sono uscite fuori indiscrezioni, rilanciate dal sito La Nostra Tv, che possa essere in lizza per Domenica In di Mara Venier oppure per il Festival di Sanremo di Amadeus. Non resta che aspettare le prossime settimane per scoprire quale sarà il suo futuro professionale. Intanto, il pubblico resta in trepidante attesa.

In televisione la sua ultima apparizione è datata 2020, quando è stata ospite fissa insieme ad Albano Carrisi di Amici di Maria De Filippi. Nel 2019 è stata protagonista su Canale 5 di E’ la mia vita e 55 passi nel sole. Per quanto riguarda le sue esperienze cinematografiche, l’anno scorso ha recitato nel film La fiera delle illusioni – Nightmare Alley della regia di Guillermo del Toro.

