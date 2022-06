Roger ed Estefania in hotel prima dell’Isola dei Famosi. Il gossip è scoppiato durante il reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino e adesso l’ex naufrago fa chiarezza. In Honduras c’è stata una sorta di telenovela con la naufraga Estefania Bernal. Sembrava che potesse nascere una storia d’amore, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e sono entrambi stati accusati di aver fatto una vera e propria messinscena.

Per Roger Balduino l’Isola dei Famosi è finita e in questi giorni l’influencer Deianira Marzano ha sganciato una bomba clamorosa sulla sua vita privata. Secondo i follower dell’influencer campana, ’ex naufrago si sarebbe visto con la sua ex fidanzata Beatriz Marino, con la quale ha avuto un confronto anche in Honduras.In una delle storie Instagram dell’uomo, si sarebbe visto il bracciale che indossa sempre la Marino.





A incastrare i due un riflesso di un tablet. E Deianira ha scritto: “Roger e Beatriz a casa di lui. Scoperti dal bracciale di lei e secondo loro noi siamo i fessi”. Secondo la ricostruzione dei fatti degli attenti utenti del web, in realtà Roger e Beatriz non si sarebbero mai lasciati e i due, con la complicità di Estefania, avrebbero organizzato il flirt tra i naufraghi solo per restare più tempo all’Isola dei Famosi. E così è stato per proprio l’ex isolano ha confermato la testi.

Roger ed Estefania in hotel prima dell’Isola dei Famosi? A spiegare cosa è successo ci ha pensato l’ex naufrago: “Con lei ci siamo conosciuti proprio poco prima de L’Isola. Diciamo nel viaggio o meglio in albergo ci siamo avvicinati molto. Mi sono preso di lei. All’inizio abbiamo pensato di fare una strategia, eravamo di comune accordo giusto. Ma dopo un po’, giocando con il cuore, almeno io mi sono innamorato. Facevamo finta di essere una coppia per andare avanti nel gioco, ma questo è successo all’inizio.

Non Roger che ha sempre detto che di Estefania non è mai stato innamorato, anche quando c’era Beatriz sull’isola.



Improvvisamente ora è innamorato.



Roger ed Estefania in hotel prima dell’Isola dei Famosi – A Giada De Miceli, durante la trasmissione radiofonica Non Succederà Più, Roger Balduino ha vuotato il sacco: “Anche gli altri concorrenti ci dicevano ‘vedete che le coppie funzionano’. Poi lei mi è piaciuta, ero veramente preso. Lei sapeva il mio segreto più grande, mio figlio. Secondo me anche io le piacevo, ma non come lei piaceva a me. Qualcosa di inteso è successo. Dove? Fuori dall’isola, nell’hotel. Cosa abbiamo fatto davvero in albergo? Sì lì è capitato qualcosa di più forte, come ho detto è successo qualcosa di intenso. Mentre in Honduras un bacino ogni tanto”.

