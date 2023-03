Colpo di scena su Antonino Spinalbese dopo il GF Vip 7. Una vera e propria svolta per l’ex compagno di Belen Rodriguez, che ha deciso di fiondarsi su un nuovo lavoro. Le sue ambizioni sono diventate enormi e, grazie alla spinta ricevuta dal reality show di Alfonso Signorini, si aspetta di trarre il massimo dei benefici. Inoltre, ha già contattato due personaggi della tv che potrebbero supportarlo in questo percorso. Anche se per ora non sarebbero arrivate da loro risposte super positive. Ma l’obiettivo di lui è ormai concreto.

Antonino Spinalbese è tornato a riabbracciare sua figlia Luna Marì, in seguito all’uscita dal GF Vip 7, ma ora anche per quanto riguarda il lavoro ci sono delle importantissime novità. A rivelare tutto in esclusiva è stato The Pipol Tv, che ha elencato tutti i dettagli sulla sua pagina Instagram. Possiamo subito rivelarvi cosa non farà l’ex gieffino, ovvero tornare ad essere parrucchiere. Quindi, ha voluto archiviare questa professione per avvicinarsi sempre più allo showbiz. Quindi, vuole ancora essere protagonista pubblicamente.

Antonino Spinalbese, dopo il GF Vip 7 cambia lavoro: cosa farà

Una notizia sensazionale quella su Antonino Spinalbese. L’offerta del GF Vip 7 è stata preziosa per lui, che dovrà indubbiamente ringraziare Signorini e la produzione per la possibilità avuta. Che gli ha permesso di variare il suo lavoro, infatti adesso farà qualcosa che gli piace moltissimo. Presumibilmente in virtù dei soldi guadagnati nel programma di Canale 5, ha voluto investirne alcuni e ha anche contattato due ex protagonisti di Uomini e Donne affinché possano aiutarlo in questa nuova esperienza.

Ecco cosa farà Spinalbese, secondo The Pipol Tv: “Diventa manager di se stesso, l’ex di Belen apre la sua agenzia di talenti. Si chiama Stan Management ed è l’agenzia di talenti di Antonino Spinalbese. Proprio così. L’ex di Belen Rodriguez ed ex gieffino ha aperto l’agenzia dove il primo assistito è proprio Spinalbese. In questo momento cerca nuovi talent. I primi che avrebbe contrattualizzato sarebbero Luca Salatino e la fidanzata Soraia. Poi le sta provando tutte per convincere gli ex gieffini nell’affidarsi alla sua gestione. Ma per ora solo due di picche”.

E sarebbe anche confermata la relazione tra Antonino Spinalbese e Carolina Stramare. Nei giorni scorsi ha inserito nella playlist di Spotify le canzoni Oggi sono io di Alex Britti, Mi fai stare bene di Biagio Antonacci e Non avere paura di Tommaso Paradiso. Inoltre l’ex gieffino ha chiamato la stessa playlist Carolina.