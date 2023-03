Importanti novità su Antonino Spinalbese e la storia con Carolina Stramare. Poco tempo fa Whoopsee li ha paparazzati mostrando su Instagram delle immagini in esclusiva. E sono anche usciti i primi dettagli su ciò che hanno fatto i due, prima che la giornata volgesse al termine. Naturalmente i Gintonic, la comunità che sperava in una relazione tra Antonino e Ginevra, non ha preso bene la notizia e i commenti non sono stati dei più teneri nei confronti dell’ex di Belen.

Tornando all’uscita con Carolina ecco quanto riportato dal portale: “Dopo essere stato al Beefbar di Milano in compagnia di un amico, è stato raggiunto anche dall’ex Miss Italia e concorrente dell’edizione in corso di Pechino Express Carolina Stramare. Prima che lei lo riaccompagnasse a casa, i due hanno deciso di godersi un drink in un locale milanese”. Ora emergono nuovi dettagli e, di nuovo, i Gintonic sono in subbuglio…

Il gesto di Antonino che non lascia dubbi sulla storia con Carolina

Recentemente Antonino Spinalbese ha voluto fare un regalo a Carolina Stramare, confermando che tra i due vuole fare davvero sul serio. L’hair stylist ha infatti dedicato una playlist su Spotify alla sua nuova fiamma. E le canzoni scelte hanno tutte un filo conduttore. Indovinate quale è?

Tra le canzoni che Antonino ha inserito nella playlist ci sono “Oggi sono io” di Alex Britti, “Mi fai stare bene” di Biagio Antonacci e “Non avere paura” di Tommaso Paradiso. Inoltre l’ex gieffino ha chiamato la stessa playlist “Carolina“. Una prova che tra i due non c’è una semplice amicizia, ma sicuramente qualcosa di più. E Antonino lancia un messaggio chiarissimo all’ex miss Italia.

Ma in che senso Antonino ha una playlist su Spotify chiamata “Carolina”? VI PREGOOO #gintonic — Vale. (@valeryzorzi) March 24, 2023

No scusate ma voi seriamente pensate che Antonino sia così deficiente da farsi sgamare con una playlist su Carolina?

Vi pensavo più intelligente eh..#gintonic — Domenic✨ (@Domenic85906443) March 24, 2023

Antonino che dedica una playlist su Spotify a Carolina. Caro Antonino Spinalbese la maschera ti è caduta hai preso per il culo tutti. #gintonic pic.twitter.com/mk4sqe7gPz — nonsochescrive (@Blablamen5) March 24, 2023

La stessa Carolina Stramare ha risposto sul suo profilo Instagram al gesto di Antonino condividendo nelle story una delle canzoni presenti nella playlist, ovvero “Seria” di Biagio Antonacci. Ma a rispondere ad Antonino Spinalbese si hanno pensato anche in Gintonic che evidentemente non ne vogliono sapere: “Antonino che dedica una playlist su Spotify a Carolina. Caro Antonino Spinalbese la maschera ti è caduta hai preso per il culo tutti” dice un utente. E molti altri commenti sono dello stesso tenore.

