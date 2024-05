Il 26 aprile Pietro Fanelli ha abbandonato l’Isola dei Famosi. “Ciao ragazzi, chiedo scusa a tutti per quello che ho detto. Mi dispiace se ho ferito qualcuno, vi auguro l’esperienza più bella del mondo. Per me è un saluto perché vivo l’esperienza secondo la mia interiorità“, le parole del giovane concorrente appena rientrato dagli altri naufraghi dopo alcuni giorni in solitaria in un’altra spiaggia dell’Honduras.

L’ormai ex naufrago non ha avuto modo di spiegare cosa lo abbia spinto a lasciare, per questo nella puntata di lunedì 29 aprile ha potuto affrontare i suoi vecchi compagni di avventura. “Loro sono ipocriti perché recitano un personaggio costruito. Concedetevi un po’ d’amore, amatevi”, ha detto Pietro Fanelli scatenando la reazione di Greta Zuccarello: “Non si deve permettere di accusare nessuno”.

“Mi stavo ammalando, mi sentivo in una bara, ero curioso e mi sentivo chiuso in una prigione ed è uscito il peggio di me, non andava bene per la mia salute mentale, l’ultimo giorno ho sentito una voce: ‘Vedi la luce Pietro e fuggi’, e sono fuggito”, ha rivelato l’ex naufrago. Dopo la puntata, proprio in queste ore, la ragazza di Pietro ha voluto chiarire diverse situazioni accadute sull’Isola dei Famosi e ha lanciato accuse molto pesanti.

“Una ‘conduttrice’ che con scherno prende in giro un concorrente da lei fortemente voluto, definisce se stessa e il programma. – ha detto riferendosi a Vladimir Luxuria – Noi siamo orgogliosamente Anti-Eroi che siedono fieramente sul carro dei Vinti e andiamo a testa alta tra coloro i quali non hanno un minimo di profondità da poter capire le nostre parole e i nostri stili di vita.” Pietro, come hai detto tu “vince chi recita” e noi siamo troppo autentici per questo mondo pieno di maschere“.

Alessandra fa riferimento alla lite che Pietro ha avuto con Greta: “(…) Le urlano per fermarla ‘non allunghiamo le mani’. Eppure altri concorrenti sono stati puniti e squalificati per molto meno. Come mai a Greta che infrange il regolamento con atteggiamenti violenti non hanno dato una punizione? I perbenismi sono i peggiori! E se è vero che un reality deve essere ‘giusto’”, allora dovrebbe esserlo per tutti!”.

La fidanzata di Pietro Fanelli continua il suo attacco e parla di favoritismi: “Regole infrante da alcuni e nessuno li ha puniti. Concetto di giustizia bistrattato, abusato e spogliato del suo vero e importante significato”, ha concluso la ragazza.