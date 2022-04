“Le bellissime figlie”. Raoul Bova, finalmente le foto delle bimbe avute da Rocio Muñoz Morales

Raoul Bova, le rare foto in compagnia delle figlie. Di recente l’attore italiano è stato ospite nel salotto televisivo di Mara Venier, occasione più che ‘ghiotta’ per raccontare alcuni dettagli della vita professionale e privata che altrimenti Raoul Bova farebbe fatica a portare a conoscenza. Infatti la discrezione di Raoul Bova è nota a tutti, soprattutto quando a esserci di mezzo è proprio la famiglia.

Riflettori accesi ancora su Raoul Bova e sulla splendida famiglia tirata su con Rocio Munoz Morales. Una passeggiata sotto il sole primaverile è proprio quello che ci vuole per staccare dai numerosi impegni lavorativi che vedono Raoul Bova impegnato sul set della fiction di successo Don Matteo.





Eccoli dunque tutti riuniti per godersi un momento di relax ma non senza gli occhi dei paparazzi che hanno subito colto l’occasione più che rara di fotografare Raoul Bova insieme a Rocio e alle figlie Alma, nata nel 2018, e Luna, nata nel 2015. A diffondere gli scatti ci ha pensato il settimanale Chi.

Con lo splendido scenario del centro della Capitale, la famiglia al completo trascorre ore tra sorrisi e tanti giochi. Le foto sono davvero rare. Immanabile la visita al Balloon Museum, posto ideale per i bambini, poi tanti giochi sull’altalena e momento break per una merenda al bar.

E a proposito di successi, l’attore, prossimo a vestire i panni di Don Massimo, ha affermato nello studio di Domenica In: “Ho incontrato Terence per aver il suo assenso e ricevere il passaggio di testimone. Quando l’ho incontrato c’è stato un momento in cui ci siamo guardati e lui mi ha detto: “Vai, si indipendente, scegliti un nome e prendi la tua strada”, ha rivelato.

