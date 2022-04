C’è qualcosa di davvero molto oscuro nelle pratiche che dicono di compiere Megan Fox e suo marito Machine Gun Kelly. L’attrice americana infatti, durante una recente intervista rilasciata a Glamour UK ha rivelato che lei e il cantante rock bevono il loro sangue a vicenda. Avete letto bene. Poco dopo la bellissima vip di Hollywood ha specificato che lo fanno soltanto per scopi rituali. Ha detto: “Sì beviamo il nostro sangue, io il suo e lui il mio”.

E ancora Megan Fox: “Suppongo che bere il sangue del partner potrebbe fuorviare le persone: magari la gente ci sta immaginando con i calici come se fossimo in una puntata de ‘Il Trono di Spade’, mentre beviamo il sangue. In realtà è un po’ diverso. Sono solo poche gocce, ma sì, a volte ci consumiamo del sangue. Lo beviamo a vicenda, solo per degli scopi rituali. È una cosa controllata ed è per i nostri scopi. Versiamo qualche goccia e facciamo quello che dobbiamo fare. Se Kelly si è aperto il petto con un vetro per farmi bere urlando ‘prendi la mia anima’? Non esattamente, diciamo però che una versione di questa scena è capitata”.





Insomma è tutto vero. C’è da dire poi che non sono mica gli unici a farlo. Megan Fox e Machine Gun Kelly sono solo gli ultimi (noti) a praticare questi particolari rituali. Meno scalpore ha fatto infatti Marilyn Manson che però è conosciuto per la sua musica e il suo spingersi sempre molto ‘oltre’. Come abbiamo già raccontato infatti, una delle sue ex compagne, ha raccontato cose assurde che faceva il cantante.

Gesti che rendono Megan Fox e Machine Gun Kelly solo dei dilettanti, a confronto. L’ex di Manson ha raccontato:“Una volta lui si è inciso una E e io una M per dimostrarci lealtà l’un l’altra. potete immaginare le zone dove le abbiamo scolpite. Lui ama fare i patti di sangue. Mi ha tagliato all’altezza dello stomaco e poi ha bevuto. Poi, mi ha fatto bere il suo”.

in che senso megan fox ha confermato che lei e machine gun kelly a volte per dei rituali bevono l’uno il sangue dell’altro…….💀 — marti ⎊ ceo of paul rudd ⁷✧ (@IR0NLANG) April 26, 2022

E ancora: “Più lasciavo che mi facesse del male, più mi plagiava. Ama fare queste cose strane e arriva alle torture. Una volta con una frusta nazista mi ha colpita. In quei momenti pensavo soltanto ‘digli ciò che vuole sentirsi dire così finirà in fretta’”. Megan Fox e suo marito Machine Gun Kelly avranno imparato da lui?

