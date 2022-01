Alla fine è successo davvero. Megan Fox si sta per sposare. Solo l’11 gennaio 2021 la meravigliosa attrice, ha detto “sì” al fidanzato. Parliamo del cantante punk rock Machine Gun Kelly. Torna quindi a sorridere la famosa e attrice che ha fatto impazzire gli uomini di mezzo mondo. Ora, dopo il divorzio dal primo marito, l’attore Brian Austin Green (lo storico volto di Beverly Hills 90210), la Fox è pronta a sposarsi per una seconda volta. Megan e Colson Baker (il vero nome di Machine Kelly) hanno pubblicato sui loro rispettivi profili Instagram di milioni di followers dei video della particolare proposta, ripresa dalle telecamere da diverse angolazioni.

Come nelle migliori favole romantiche, la scena è stata registrata ai piedi di un grosso albero, nella tranquillità della natura. A questo punto il cantante si è inginocchiato ai piedi di Megan Fox e ha tirato fuori l’anello. L’attrice, senza parole, si è commossa, si è messa in ginocchio e poi ha indossato il bell’anello. Megan Fox ha raccontato che la location della proposta non è stata lasciata al caso, anzi. L’albero ai piedi del quale Machine Gun Kelly le ha chiesto la mano è lo stesso dove, nel 2020, si sono innamorati.

Per non parlare poi dell’anello: il rapper ha detto che si tratta di un gioiello doppio, formato da uno smeraldo e da un diamante incastonati insieme, come “due metà della stessa anima”. I due, più innamorati che mai, stanno insieme dall‘inizio dell’estate 2020. Da quello che si sa, Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono conosciuti sul set del film Midnight in the Switchgrass.





Poco dopo, Megan e Colson hanno sfilato l’anno nei red carpet del Met Gala e degli MTV Video Music Awards. Qui l’ufficialità della cosa. Machine Gun Kelly è originario di Houston e ha 31 anni, 4 in meno della meravigliosa Megan Fox. Ha debuttato come cantante nel 2010, e dal 2014 è iniziata anche la sua carriera di attore.

Baker ha un difficile passato, che sembra essersi messo alle spalle: ha avuto problemi di droga e ha tentato il suicidio per overdose. Il 31enne ha una figlia, Casie, nata nel 2009. D’altro canto Megan Fox ha tre figli, nati dal matrimonio con Brian Austin Green: Noah, Bodhi Ransom e Journey River Green, rispettivamente di 9, 7 e 5 anni. Non ci resta che attendere le foto del matrimonio.